فيديو | بخور في "أكشن مع وليد" احتفالًا بصدارة النصر .. والشيخ: إنزاجي مدرب جبان ويلعب بلا أفكار!

ومن جانبه قام الإعلامي هاني الداود بنفس البرنامج، بإشعال البخور في الاستوديو احتفالًا بصدارة النصر لدوري روشن السعودي.
وقال الداود:"الصدارة لم تأت فجأة، نحن توقعنا احتلال المركز الأول، سنبخر الصدارة لـ10 جولات، مبروك لجماهير الفريق".
وأضاف:"النصر عرف الموعد المناسب لعودته إلى الصدارة وهو يوم التأسيس، لا يستحقها سوى من يضع شعار الجزيرة العربية على صدره، الفريق عاد في أفضل وقت".
وأوضح:"الفريق قدم مباراة رائعة أمام الحزم، ومن لعب بشكل أفضل كان الاتحاد، نجح في التعادل رغم النقص العددي، ومن يقلل منه هذا هو مصيره، سنسمع الآن المزيد من الحديث عن الجدولة وتلك الأمور".
وأنهى حديثه:"لو حصل النصر على نفس الدعم الذي تلقاه إنزاجي، لشاهدنا الفريق حسم الدوري بشكل نهائي الآن، ولكنه استمر ونافس على الصدارة رغم الظروف الصعبة، ووصل لها في هذا اليوم العظيم".
ومن جانبه، مزح وليد الفراج عن قصة الجدولة وقال بعدها:"بيني وبينك، بدأنا نشعر بالملل، الهلال والاتحاد على الصدارة دائمًا، التغيير حلو".