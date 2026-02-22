جلب الشماتة لدونالد ترامب .. الإعلام السعودي يستغل تصريحات كريستيانو رونالدو للرد على رئيس أمريكا

استضاف النصر أمس السبت، الحزم على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وتمكن العالمي من تحقيق الفوز برباعية نظيفة، سجلها كريستيانو رونالدو "هدفين"، كينجسلي كومان وأنجيلو جابرييل، في الدقائق 13، 30، 77 و79 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد رفاق صاروخ ماديرا للنقطة 55، ليستعيدوا من جديد صدارة جدول الترتيب، مستغلين تعثر الهلال بالأمس بالتعادل أمام الاتحاد (1-1)، إذ يحل الزعيم حاليًا في المركز الثاني بـ54 نقطة.

أما الحزم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ12.