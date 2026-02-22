رغم الفوز السهل للنصر أمام الحزم بالأمس، إلا المباراة أخذت اتجاهًا آخر على إثر عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو للتوهج مع العالمي، وخطف الأنظار بلقطاته خارج المستطيل الأخضر.
جلب الشماتة لدونالد ترامب .. الإعلام السعودي يستغل تصريحات كريستيانو رونالدو للرد على رئيس أمريكا
النصر يسقط الحزم برباعية
استضاف النصر أمس السبت، الحزم على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وتمكن العالمي من تحقيق الفوز برباعية نظيفة، سجلها كريستيانو رونالدو "هدفين"، كينجسلي كومان وأنجيلو جابرييل، في الدقائق 13، 30، 77 و79 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد رفاق صاروخ ماديرا للنقطة 55، ليستعيدوا من جديد صدارة جدول الترتيب، مستغلين تعثر الهلال بالأمس بالتعادل أمام الاتحاد (1-1)، إذ يحل الزعيم حاليًا في المركز الثاني بـ54 نقطة.
أما الحزم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ12.
رسالة ترامب لرونالدو
قبل تألق كريستيانو رونالدو بالأمس أمام الحزم، تلقى رسالة خاصة من دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي بدى وكأنه يحاول استغلال "إضراب" الدون عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية.
البرتغالي كان قد امتنع – بحسب عديد التقارير – عن المشاركة في عدد من مباريات النصر بعد انتهاء الميركاتو الشتوي الماضي (2026)، على إثر غضبه من العجز المالي لناديه، فيما يتمتع الهلال بسيولة مالية، رغم وقوع كليهما تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.
وعقب انتهاء هذه الأزمة وعودة رونالدو للمباريات مؤخرًا، خرج ترامب برسالة إليه قائلًا: "أنت الأفضل على الإطلاق، ونحن في أمريكا في حاجة إليك، انطلق الآن، نحتاجك سريعًا".
هذه الرسالة تُرجمت من قبل الإعلام السعودي بأنها محاولة لإغراء صاروخ ماديرا للرحيل بنهاية الموسم الجاري عن دوري روشن والتوجه للدوري الأمريكي.
الدون يؤكد عشقه للمملكة السعودية
عقب ساعات من هذه الرسالة، فاجأ كريستيانو رونالدو الجمهور السعودي باحتفاله بارتداء "البشت"، عقب الفوز أمام الحزم برباعية نظيفة.
ولم يكتف قائد النصر بذلك، بل صرّح مؤكدًا سعادته في المملكة العربية السعودية، معترفًا بفضل جماهيرها عليه.
وقال الدون في تصريحاته لقناة "ثمانية" عقب المباراة: "أنا سعيد جدًا هنا، كما قلت مرارًا وتكرارًا، أنا أنتمي للمملكة العربية السعودية. هذا البلد استقبلني وعائلتي وأصدقائي استقبالًا حارًا وأريد الاستمرار به".
شماتة تركي العجمة في ترامب
ما بين رسالة دونالد ترامب وتصرف كريستيانو رونالدو وتصريحه، وجد الإعلامي الرياضي السعودي تركي العجمة؛ مقدم برنامج "كورة روتانا"، فرصة سانحة للسخرية والشماتة في الرئيس الأمريكي.
العجمة نشر صورة رونالدو بالبشت، مستعرضًا تصريحه، بجانب تصريح ترامب، معلقًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الأول خطف رئيس دولة من غرفة نومه (يقصد نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا)، والثاني خطف قلب العالم، شايف يا مؤمن شايف يا صايم؟ والله زيمبؤلك كده".
رسالة سامي الجابر
الناقد الرياضي الحالي وأسطورة الهلال والمنتخب السعودي سامي الجابر هو الآخر لم يفوت الفرصة، إذ قال عبر برنامج "نادينا": "تصريح رونالدو هو رد على تصريح ترامب، إذ يؤكد أنه باقٍ هنا وسعيد، لأن هذه الدولة هي من استقبلته ومنحته الحفاوة والتقدير".
مسيرة كريستيانو رونالدو مع النصر
يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 114 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 129 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 120 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.
وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".