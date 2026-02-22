Getty
كريستيانو رونالدو يتحدث عن خططه المستقبلية بعد إنهاء إضرابه مع النصر
هدف رونالدو أثار شائعات عن انتقاله إلى الدوري الأوروبي أو الدوري الأمريكي لكرة القدم
طُرحت أسئلة جادة حول مستقبل رونالدو بعد أن استبعد نفسه من المنافسة على الاختيار في الرياض. انتهى الأمر بخمس مرات الفائز بجائزة الكرة الذهبية إلى غياب ثلاث مباريات، مع الكشف عن أن بنود الخروج في عقده مع النصر يمكن تفعيلها في فترة الانتقالات الصيفية.
وقد تمت مناقشة عودة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى أوروبا، بينما تم التكهن أيضًا بانتقاله المذهل للانضمام إلى منافسه الأبدي ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ومع ذلك، عاد رونالدو إلى القيام بما يجيده في النصر.
سجل هدفين في الفوز الساحق 4-0 على الحزم يوم السبت، الذي أعاد فريق جورج جيسوس إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين. يسعى CR7 إلى تحقيق أول لقب كبير له في مسيرته في الشرق الأوسط.
الهدف: رونالدو يسعى وراء الألقاب الكبرى
نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق يسعى أيضًا إلى تحقيق 1000 هدف في مسيرته. ويقول إنه يستمتع بهذه التحديات ويسعده أن يرى النصر يتصدر سباقًا مثيرًا على اللقب.
وقال للصحفيين بعد تسجيله هدفين ضد الحزم: "في رأيي، صنعنا الكثير من الفرص. كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، لكننا فزنا وهذا هو الأهم. مرة أخرى، لم نستقبل أي أهداف. أنا سعيد جدًا بالنتيجة وبالطبع بالأهداف".
في طريقه للرحيل؟ رونالدو يتعهد بمستقبله
يسعى رونالدو إلى الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي في المملكة العربية السعودية، بعد أن حافظ على مستواه الفردي الرائع في المراحل الأخيرة من مسيرته الأسطورية. وقد سجل 20 هدفًا مرة أخرى هذا الموسم، ليتخلف بفارق هدف واحد عن جوليان كينونيس وثلاثة أهداف عن إيفان توني، لاعب منتخب إنجلترا المرشح للمشاركة في كأس العالم، في سباق مزدحم على لقب هداف الدوري.
احتفل رونالدو مع زملائه على أرض الملعب بعد أن قاد النصر إلى فوز مرحب به على أرضه. بعد ذلك، سُئل عن خططه للمستقبل القريب، بعد أن مدد عقده حتى عام 2027.
قال: "نعم، أنا سعيد جدًا. كما قلت مرارًا وتكرارًا، أنا أنتمي إلى المملكة العربية السعودية. إنها بلد استقبلني وعائلتي وأصدقائي استقبالًا حارًا. أنا سعيد هنا. أريد أن أستمر هنا.
"والأهم من ذلك، أننا نواصل المضي قدمًا. نحن في القمة. مهمتنا هي الفوز، والضغط [على منافسينا على اللقب]، ولنرى ما سيحدث. نحن على المسار الصحيح. لقد عدنا؛ نحن في حالة جيدة؛ نحن واثقون. مباراة تلو الأخرى. نحن في حالة جيدة. لنرى ما سيحدث".
رونالدو يذكّر بضرورة التركيز على كرة القدم
بعد إضرابه عن اللعب، تم تذكير رونالدو بأن لا لاعب - حتى من مكانته - أكبر من اللعبة. وجاء في بيان صادر عن الهيئات الإدارية في الشرق الأوسط: "تقوم الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل بموجب القواعد نفسها.
"الأندية لها مجالس إدارتها الخاصة، ومسؤولوها التنفيذيون، وقيادتها الكروية. القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تقع على عاتق تلك الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. هذا الإطار ينطبق بالتساوي على جميع أندية الدوري.
لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يحدد القرارات خارج ناديه.
"تُظهر عمليات الانتقال الأخيرة هذه الاستقلالية بوضوح. فقد عزز أحد الأندية قوته بطريقة معينة. واختار نادٍ آخر نهجًا مختلفًا. كانت تلك قرارات اتخذتها الأندية في إطار معايير مالية معتمدة.
"تنافسية الدوري تتحدث عن نفسها. مع فارق بضع نقاط فقط بين الأربعة الأوائل، فإن السباق على اللقب لا يزال مفتوحًا. هذا المستوى من التوازن يعكس نظامًا يعمل على النحو المنشود.
"لا يزال التركيز على كرة القدم - على الملعب، حيث تنتمي - وعلى الحفاظ على منافسة موثوقة وتنافسية للاعبين والمشجعين".
يبدو أن رونالدو قد استمع إلى النصيحة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على تركيزه على الأمور المتعلقة بكرة القدم. ستستمر الشائعات حول مستقبله حتى كأس العالم 2026 وما بعدها، ولكن في الوقت الحالي، هو يثير إعجاب الجماهير في الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.
