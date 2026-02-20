هدف أصابه بنوبة بكاء واحتفال خادش للحياء: من ملف المستقبل .. كوينونيس "صفقة مغرية" للهلال والنصر رغم بنزيما ورونالدو!

سار في الظل، والحديث يدور حول هدّافي الكبار، ثم انفجر مع بريندان رودجرز، ليتخطى كريستيانو رونالدو ويعادل بنزيما وإيفان توني، ذلك هو الهدّاف المكسيكي خوليان كوينونيس، مهاجم القادسية.

صاحب الـ28 عامًا، يقدم واحدة من أروع مستوياته، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، ليؤكد أنه مصدر انتفاضة القادسية الذي استهل الموسم بشكل سيء مع ميشيل جونزاليس، قبل أن يتحول إلى "وحش" مع بريندان رودجرز الذي لم يحقق معه أي هزيمة حتى اللحظة.

بفضل مدرب ليفربول وسيلتيك السابق، صنع كوينونيس سلسلة تهديفية رائعة في دوري روشن السعودي، ثم صار يقارع الكبار في سباق الهدافين، متجاوزًا الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي فاز بالحذاء الذهبي في آخر موسمين، ليؤكد للجميع بأنه عازم بقوة على نيل الجائزة، رغم الصراع الشرس مع إيفان توني، مهاجم الأهلي.

مسيرة كوينونيس لا تملك الكثير من الحكايات، إلا أن ذلك لم يمنع بأن صاحب الأصول الكولومبية عانى كثيرًا في رحلته، قبل أن تنفجر طاقاته مع القادسية.