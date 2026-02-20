Goal.com
محمود خالد

هدف أصابه بنوبة بكاء واحتفال خادش للحياء: من ملف المستقبل .. كوينونيس "صفقة مغرية" للهلال والنصر رغم بنزيما ورونالدو!

كوينونيس "رقم مخيف" لمنافسي القادسية..

سار في الظل، والحديث يدور حول هدّافي الكبار، ثم انفجر مع بريندان رودجرز، ليتخطى كريستيانو رونالدو ويعادل بنزيما وإيفان توني، ذلك هو الهدّاف المكسيكي خوليان كوينونيس، مهاجم القادسية.

صاحب الـ28 عامًا، يقدم واحدة من أروع مستوياته، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، ليؤكد أنه مصدر انتفاضة القادسية الذي استهل الموسم بشكل سيء مع ميشيل جونزاليس، قبل أن يتحول إلى "وحش" مع بريندان رودجرز الذي لم يحقق معه أي هزيمة حتى اللحظة.

بفضل مدرب ليفربول وسيلتيك السابق، صنع كوينونيس سلسلة تهديفية رائعة في دوري روشن السعودي، ثم صار يقارع الكبار في سباق الهدافين، متجاوزًا الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي فاز بالحذاء الذهبي في آخر موسمين، ليؤكد للجميع بأنه عازم بقوة على نيل الجائزة، رغم الصراع الشرس مع إيفان توني، مهاجم الأهلي.

مسيرة كوينونيس لا تملك الكثير من الحكايات، إلا أن ذلك لم يمنع بأن صاحب الأصول الكولومبية عانى كثيرًا في رحلته، قبل أن تنفجر طاقاته مع القادسية.

  • خوليان كوينونيس .. بدأ مع القادسية بـ"هدف عالمي"

    بدايته مع القادسية في حد ذاتها، كانت بمثابة رسالة إنذار لجميع أندية دوري روشن، بعدما سجل هدفًا ولا أروع في شباك أولمبياكوس اليوناني، بطل دوري المؤتمر الأوروبي آنذاك، من ركلة مقصية "صاروخية"، في الشباك، خلال مباراة ودية في هولندا، تحضيرًا لبداية الموسم.

    ورغم أنه تفوق هذا الموسم، في عدد الأهداف مقارنة بالمباريات، إلا أن ذلك لا يمنع بأن كوينونيس قدم أرقامًا تهديفية رائعة، خلال الموسم الماضي، سواءً بإحراز 20 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري، أو 5 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام الاتحاد، بثلاثية مقابل هدف.

    وفي هذا الموسم، كان بريندان رودجرز بمثابة "وجه السعد" على كوينونيس، الذي احتاج لـ8 مباريات متتالية، ليسجل خلالها 11 هدفًا، ومنها وقع على هدف في شباك الهلال وآخر أمام النصر، وثنائية ضد الاتحاد.

    وفي ليلة رمضانية رائعة، وقع خوليان على "الهاتريك" الثالث له في دوري روشن، ضد الأخدود، بعد ثلاثيتيه ضد النجمة والفيحاء، ليعادل رقم كريم بنزيما وإيفان توني، بثلاث ثلاثيات لكل منهم هذا الموسم، أي أن هؤلاء الثلاثي سجلوا 9 هاتريك من أصل 15، ليصبحوا على بعد ثلاثيتين فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل بـ17 هاتريك في موسم 2023-2024.

    ولكن ما وراء هذا التألق، هناك أحاديث عن معاناة كوينونيس من التهميش خلال مسيرته، فضلًا عن تغيير جلده "دوليًا"، وقصة هدف عرضه للعقوبة، نستعرضها معًا في النقاط التالية..

  • كتب التاريخ مع المكسيك وترك "ضحايا ميسي"

    في بلد احتضنه كرويًا، وكتب معه التاريخ، قرر خوليان كوينونيس، المولود في مدينة ماجوي بايان الكولومبية، والذي مثل كولومبيا تحت 20 عامًا، أن يغير جلده، وينال الجنسية المكسيكية، من أجل تمثيل منتخب "إل تري".

    ولعل هذا التغيير قد حمل البشرى لكوينونيس، الذي كتب التاريخ مع المكسيك، بالفوز بلقبي الكأس الذهبية ودوري أمم الكونكاكاف، ويترك منتخب كولومبيا الذي خسر لقب كوبا أمريكا، في ليلة الخسارة أمام رفاق ليونيل ميسي، لتتوج الأرجنتين باللقب في ليلة وداع أنخيل دي ماريا.

    وعن تلك النسخة من الكأس الذهبية، التي شهدت مشاركة المنتخب السعودي، فإن كوينونيس الذي شارك بديلًا، كان شاهدًا على خروج الأخضر من ربع النهائي، فيما صرح خافيير أجيري، مدرب المكسيك، قبل المواجهة، بأنه تحدث مع كوينونيس عن بعض الأمور حول المنافس السعودي، كونه يلعب في المملكة.

  • دخل في نوبة بكاء واحتفال خادش للحياء

    مسيرة كوينونيس شهدت العديد من القصص، خلال مسيرته "المكسيكية" مع أندية تيجريس أونال، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف، وأطلس جوادالاخارا وكلوب أمريكا.

    خوليان عانى من "تهميش" غريب مع المدرب ريكاردو فيريتي في نادي تيجريس، حتى كان يوصف بـ"الشبح"، قبل أن يشد الرحال إلى الأندية الأخرى خلال فترات إعارة كتب فيها التاريخ.

    وبينما كان فريقه كلوب أمريكا، قريب من الخسارة، في مباراة حاسمة ضد باتشوكا، سجل كوينونيس هدفًا في الدقيقة 90+4، ليقود الفريق إلى نصف نهائي بطولة كلاوسورا، فيما دخل في نوبة بكاء خلال لقاء تليفزيوني بعد المباراة، حيث صرح وقتها بأنه يمر بظروف صعبة، مضيفًا "حتى لو لم تسر الأمر على ما يُرام، سأظل دائمًا أحاول مساعدة زملائي، سواءً كنت لاعبًا أساسيًا أو بديلًا، سأريد الأفضل لهذا الفريق".

    ولعل هناك قصة أخرى تمثل "نقطة مظلمة" في مسيرة كوينونيس، حينما سجل هدفًا ضد ليون المكسيكي، من ركلة جزاء على طريقة بانينكا، ليحتفل بطريقة أثارت الجدل، بالإشارة إلى "منطقة حساسة"، ما تسبب في توقيع غرامة عليه.

  • صفقة مغرية في مرحلة "ما بعد رونالدو وبنزيما"

    بعيدًا عن قصصه السابقة، فإن كوينونيس، على مدار موسمين، أثبت بأنه صفقة هجومية متميزة بكل المقاييس، ورؤية ثاقبة للقادسية الذي تعاقد معه حتى صيف 2028.

    ورغم ذلك، إلا أن ملف المستقبل، قد يشهد منافسة بين النصر والهلال على "توقيع" كوينونيس، على الرغم من امتلاك أسماء كبرى على غرار كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

    لماذا؟ لأن كوينونيس خيار هجومي مثالي، ولا يزال نسبيًا صغير السن، إذا ما قورن ببنزيما ورونالدو بالطبع، أما السبب الثالث، فهو بمثابة تفكير مستقبلي لمرحلة ما بعد ثنائي ريال مدريد السابق.

    رونالدو، صاحب الـ41 عامًا، ينتهي عقده مع النصر في صيف 2027، وقد يتجه إلى الاعتزال، خاصة بعد أداء رقصته الدولية الأخيرة في كأس العالم المُقبلة، أما عن كريم بنزيما، صاحب الـ38 عامًا، فإنه تعاقد مع الهلال حتى الصيف بعد المٌقبل أيضًا، فيما صرح الفرنسي بأنه لا يستبعد فكرة العودة إلى أوروبا، أو قد يصير الأمر أسرع من ذلك، إذا ما ثبت بأن بنزيما يعاني من إصابة مزمنة.

    هذه العوامل ربما تجعل كوينونيس، إذا استمر على هذا المنوال، بمثابة هدف ثمين، للأندية الكبرى، خاصة وأنه بات يمتلك خبرة كبيرة في دوري روشن، فضلًا عن أرقامه التهديفية المذهلة، بعد وصوله إلى 50 هدفًا بقميص القادسية، منها 41 هدفًا في الدوري، فضلًا عن الخصائص التي تميزه كلاعب، والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية..

    * التحرك المستمر بين الأطراف والعمق.

    * الضغط المتواصل وإجبار الدفاعات على ارتكاب الأخطاء.

    * الذكاء في التمركز ومتابعة الكرة من أجل استغلال أنصاف الفرص.

    * التمركز الصحيح والمهارات الفنية المتميزة، والتعامل مع المواجهات الفردية والمساحات الضيقة.

    هذا الأمر قد يجعل القادسية أيضًا، في تحدٍّ كبير للإبقاء على نجمه، سواءً من صراع الكبار أو انتقال محتمل إلى أوروبا، فرغم أن النادي المملوك لشركة آرامكو يتمتع باستقرار كبير، إلا أن غياب الفريق القدساوي عن البطولات القارية، قد يجعل كوينونيس يفكر جديًا في أي عروض مستقبلية، ولكن دعونا لا نستبق الأحداث، ولننتظر حتى نهاية الموسم، خاصة وأن القادسية ينافس بشراسة على مقعد آسيوي.

