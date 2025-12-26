أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة ميتاي وعقوبة "البنر المسيء" .. ومطالبة بعودة "ابن النادي" بدل إهدار المال!

وجه الإعلامي الرياضي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، رسالة عبر منصة (إكس)، تتعلق بخطوة لإنقاذ النادي من إهدار الأموال، في ظل الاهتمام بالمواهب الشبابية التي اعتمد عليها العميد في الميركاتو الصيفي.

وقال هود "جلب 3 لاعبين تحت 21 عامًا (برناوي، هزازي، البشري) برواتب عالية على أساس الاستفادة منهم في الفريق الأول، إضافة للفريق الرديف وهو لم يحصل، بينما أبناء النادي يصنعون الفارق "فلاتة، فرحة، طلال" وغيرهم أثبتوا أن الاعتماد على أبناء النادي هو الحل.

المدرب علي فلاتي أظهرهم وحقق الدوري، نحتاج عودته للفئات السنية بدلًا من هدر المال".