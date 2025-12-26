أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة ميتاي وعقوبة "البنر المسيء" .. ومطالبة بعودة "ابن النادي" بدل إهدار المال!

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
رسالة لحفظ أموال النادي من الإهدار
وجه الإعلامي الرياضي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، رسالة عبر منصة (إكس)، تتعلق بخطوة لإنقاذ النادي من إهدار الأموال، في ظل الاهتمام بالمواهب الشبابية التي اعتمد عليها العميد في الميركاتو الصيفي.
وقال هود "جلب 3 لاعبين تحت 21 عامًا (برناوي، هزازي، البشري) برواتب عالية على أساس الاستفادة منهم في الفريق الأول، إضافة للفريق الرديف وهو لم يحصل، بينما أبناء النادي يصنعون الفارق "فلاتة، فرحة، طلال" وغيرهم أثبتوا أن الاعتماد على أبناء النادي هو الحل.
المدرب علي فلاتي أظهرهم وحقق الدوري، نحتاج عودته للفئات السنية بدلًا من هدر المال".
تطور مفاجئ حول مستقبل ماريو ميتاي
كشف الإعلامي محمد البكيري، عن خبر صادم لجمهور نادي الاتحاد، بشأن الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي، ومستقبله مع النمور خلال الفترة المقبلة.
ويعد ميتاي أحد العناصر المهمة في نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، بعد أن قدم اللاعب مستوى طيب مع الفريق في مركز الظهير الأيسر.
لجنة الانضباط تعاقب الاتحاد بعد "البنر المسيء"
إدانة جمهور الاتحاد رسميًا .. "الانضباط" تعلن قراراتها في أزمة "اللافتة المسيئة" ضد الأهلي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الخميس، قراراتها الرسمية في أزمة "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي، خلال ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
الأهلي فاز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ في مباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة للجدل، سواء داخل المستطيل الأخضر أو بالمدرجات.
كشف الإعلامي هتان النجار عن مفاجآت بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق ضد الاتحاد، بشأن البنر المسيء الذي تم رفعه في ديربي جدة أمام الأهلي.
مفاجأة نجم ريال مدريد وحقيقة أهداف رونالدو جونيور "العشرة" ضد العميد!
كونسيساو يكشف موقف بنزيما أمام الشباب
"أتمنى الفوز على الشباب لهذا السبب" .. كونسيساو يتغزل في بنزيما، وتطورات إصابة فابينيو وثنائي الاتحاد!
كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن بعض النقاط حول مواجهة الشباب، مع استبيان موقف القائد كريم بنزيما، وتطورات إصابة ثلاثي العميد.
ويستضيف الاتحاد، نظيره الشباب، على ملعب الإنماء، السبت، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
ويُعد حمد المنتشري، أسطورة دفاع نادي الاتحاد ومنتخب السعودية المعتزل، آخر المحللين الذين أثاروا الجدل بين الأوساط الجماهيرية؛ وذلك من خلال تحدياتهم المثيرة، على الهواء مباشرة.