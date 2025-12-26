Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

"خبر لن يُسعد جمهور الاتحاد" .. قرار صادم من إدارة النمور بشأن استمرار ماريو ميتاي!

تعرف على قرار الاتحاد الصادم بشأن ميتاي

كشف الإعلامي محمد البكيري، عن خبر صادم لجمهور نادي الاتحاد، بشأن الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي، ومستقبله مع النمور خلال الفترة المقبلة.

ويعد ميتاي أحد العناصر المهمة في نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، بعد أن قدم اللاعب مستوى طيب مع الفريق في مركز الظهير الأيسر.

    "خبر قد لا يسعد جمهور الاتحاد"

    أصبح ماريو ميتاي على بُعد خطوات بسيطة من الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من المستوى الطيب الذي يظهر عليه مع النمور.

    وكشف البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة شركة نادي الاتحاد، قد وافقت على بيع المدة المتبقية من عقد ماريو ميتاي صاحب الـ23 عامًا، والتي تصل إلى سنة ونصف.

    وأشار الإعلامي إلى أن ميتاي سيرحل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستفتح أبوابها خلال شهر يناير 2026، أي بعد أيام قليلة.

    ولم يكشف البكيري عن الفريق الذي يرغب في ضم ميتاي خلال الفترة القادمة، بل اكتفى بجملة "خبر قد لا يسعد بعض جمهور الاتحاد".

    قرار غريب بشأن ميتاي

    ويبدو قرار نادي الاتحاد بالتفكير في التخلي عن الألباني ماريو ميتاي مثيرًا للاستغراب لدى جمهور العميد، في ظل التحول الواضح في وضعية اللاعب داخل الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما أصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل أساسي في أغلب المباريات.

    فعلى عكس الموسم الماضي، الذي عانى فيه ميتاي من تذبذب مشاركاته وعدم حصوله على فرصة الظهور المنتظم في التشكيل الأساسي، شهد الموسم الجاري تغييرًا ملحوظًا في دوره داخل صفوف الاتحاد، حيث فرض نفسه كخيار مهم في الخط الخلفي، وقدم مستويات مستقرة ساهمت في منحه ثقة الجهاز الفني.

    وخلال منافسات الموسم الحالي، شارك ميتاي مع الاتحاد في 16 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 1311 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد، إلى جانب صناعة هدفين لزملائه، فضلًا عن التزامه الانضباطي داخل الملعب، حيث حصل على ثلاث بطاقات صفراء فقط.

    هذه الأرقام تعكس تطور أداء اللاعب وحضوره المؤثر مع الفريق، ما يجعل قرار الاستغناء عنه محل تساؤلات، خاصة في ظل حاجة الاتحاد للاستقرار الفني والعناصر الجاهزة، إلى جانب امتلاك ميتاي القدرة على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يمنحه قيمة إضافية داخل قائمة الفريق.

  • مشوار ميتاي مع الاتحاد

    كان الألباني ماريو ميتاي واحدًا من أبرز مفاجآت موسم الاتحاد الاستثنائي، بعدما انضم إلى صفوف العميد في البداية على سبيل الإعارة من نادي لوكوموتيف موسكو خلال صيف العام الماضي، دون أن تحيط الصفقة آنذاك بتوقعات كبيرة بشأن دوره المستقبلي داخل الفريق.

    ومع مرور الوقت، نجح ميتاي في لفت الأنظار بقوة، بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، سواء في الخط الخلفي أو على الأطراف، إلى جانب انضباطه الفني والبدني، ما منحه ثقة الأجهزة الفنية المتعاقبة ودفع إدارة النادي إلى تفعيل خيار الشراء.

    وفي يناير 2025، قرر نادي الاتحاد تحويل الإعارة إلى صفقة انتقال نهائي، مقابل 4 ملايين يورو، في خطوة عكست القناعة التامة بإمكانات اللاعب وقيمته داخل المشروع الفني للفريق.

    وأسهم ميتاي بشكل مباشر في النجاحات التي حققها الاتحاد خلال الموسم الماضي، حيث كان حاضرًا في مشوار التتويج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما شارك في 22 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليؤكد مكانته كأحد العناصر المؤثرة.

  • موسم الاتحاد 2025-26

    دخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تحديات مبكرة، بعدما استهل مشواره بخيبة أمل عقب فقدان لقب كأس السوبر السعودي، إثر الخسارة أمام النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي من البطولة.

    وعلى صعيد منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين، فيما تلقى 3 هزائم أثرت على مسيرته في جدول الترتيب. وجاءت خسائره في الدوري أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم أمام الهلال في الأسبوع السادس، قبل أن يسقط أمام الأهلي في الجولة الثامنة.

    قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة موفقة، حيث تعرض لخسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري. إلا أن الفريق عاد بقوة، محققًا فوزًا عريضًا على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعقبه انتصار مستحق على الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

    ورغم هذا التحسن، تلقى الاتحاد ضربة جديدة في الجولة الخامسة، بعد سقوطه أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2)، قبل أن يستعيد توازنه القاري مجددًا، محققًا فوزًا ثمينًا وصعبًا على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة السادسة.

    أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، فواصل الاتحاد مشواره بنجاح، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع فريق الخلود، في مواجهة يتطلع خلالها لمواصلة المنافسة على اللقب.

