أحمد فرهود

وافق على تعديل نظام "المواليد" ولكن! .. اتحاد الكرة السعودي يحسم جدل الهلال والنصر رسميًا

قرارات رسمية من اتحاد الكرة السعودي..

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم قراره بشكلٍ رسمي، مساء يوم الخميس؛ بشأن أزمة اللاعبين الأجانب تحت السن "مواليد"، والتي اشتعلت خلال الأسابيع الماضية.

اللوائح والقوانين في السعودية؛ تنص على تسجيل كل نادٍ 10 أجانب في قائمة الفريق الأول؛ من بينهم اثنين مواليد تحت 21 سنة.

وبمجرد تجاوز أي لاعب عمر الـ21؛ هُنا يتم اعتباره كلاعب أجنبي فوق السن، وهو ما أشعل غضب بعض الأندية.

    أزمة اللاعبين "المواليد" بقيادة ناديي الهلال والنصر

    أزمة اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد" بدأت مع انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عندما تفاجأ نادي الهلال بعدم قدرته على تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في قائمته المحلية.

    الهلال تعاقد مع ليوناردو في صيف 2024 كـ"لاعب مواليد"؛ ولكنه خرج من هذه الخانة، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هُنا.. كان الزعيم في طريقه للتخلي عن ليوناردو أو تسجيله آسيويًا فقط؛ قبل أن تخدمه الظروف بإصابة ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، وغيابه لمدة شهرين تقريبًا.

    وقتها.. قرر الهلال رفع اسم كانسيلو من "القائمة المحلية"، مع تسجيل ليوناردو بدلًا منه حتى يناير القادم؛ على أمل إقناع اتحاد الكرة السعودي، بتعديل نظام "المواليد".

    محاولات الهلال تعديل نظام "المواليد"، سار في اتجاهين حسب الكثير من التقارير؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: السماح بمشاركة الـ10 أجانب - بينهم ثنائي المواليد - في المباراة الواحدة، بمسابقة دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: استمرار قيد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ"مواليد" في هذه الخانة؛ حتى لو تجاوزوا السن القانوني.

    وإذا حدثت هذه التعديلات؛ فإن ليوناردو كان سيتم تسجيله كـ"مواليد" بداية من يناير 2026، مع إعادة قيد كانسيلو بشكلٍ طبيعي في "القائمة المحلية" مجددًا.

    وبالطبع.. النصر اعترض على ذلك؛ حيث أصدر بيانًا ناريًا في الأسابيع الماضية، مؤكدًا فيه أن تعديل نظام "المواليد" سيخدم ناديًا واحدًا فقط - في إشارة إلى الهلال -.

    وحذر النصر من أنه لن يصمت، وسيصعد الأمر إلى أعلى المستويات؛ إذا تم تعديل نظام "المواليد"، في الميركاتو الشتوي القادم.

  • Marcos Leonardo HilalGoal AR

    ضربة للهلال.. رفض تعديل نظام "المواليد" في الموسم الحالي

    وأمام هذه الأزمة.. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء يوم الخميس، رفض إجراء أي تعديل في نظام اللاعبين "المواليد"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتحاد السعودي كشف في بيانٍ رسمي، عن أن اللاعبين الذين تجاوزا سن الـ21، في الموسم الرياضي الحالي؛ لن يتم اعتبارهم "مواليد"، وسيُعاملون كأي محترف أجنبي عادي.

    وبالتالي.. أصبح من غير الممكن معاملة النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ كأجنبي تحت السن "مواليد"، مثلما أراد النادي.

    وهُنا.. الهلال مجبر على رفع اسم أحد أجانبه الكبار، من القائمة المحلية - سواء كان ليوناردو نفسه أو غيره -؛ وذلك إذا أراد إعادة تسجيل نجمه البرتغالي جواو كانسيلو، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

  • تعديلات على نظام "المواليد" بداية من الموسم القادم

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد مساء يوم الخميس، أنه سيُعدل نظام اللاعبين الأجانب تحت السن "مواليد"؛ وذلك بداية من الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وسيحق لكل نادٍ سعودي وقتها، تسجيل لاعبين اثنين تحت السن، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم - كما هو الآن -؛ على أن يكونوا من مواليد 2005، فما فوق.

    لكن بداية من الصيف القادم؛ أي لاعب أجنبي سيتجاوز السن القانوني - تم التعاقد معه سابقًا -، سيتم اعتباره "مواليد".

    أي ما طالب به الهلال في الشتوية، سيُنفذ في الصيف القادم؛ ولكن بخصوص اللاعبين الذين سيتجاوزون سن "المواليد" وقتها، وليس بأثر رجعي.

  • Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 23.

    * فوز: 18.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 53.

    * أهداف مستقبلة: 21.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الست الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

