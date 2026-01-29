أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يعلن العصيان .. عرض جديد لكانتي وشرط إعارة ديابي للإنتر يحبط العميد!

أبدى مسؤولو نادي إنتر، رغبتهم في التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، من الاتحاد، فيما أوضح الصحفي فابريتسيو رومانو، أن المدرب كريستيان كيفو، أبدى موافقته النهائية على الصفقة، وينتظر الجميع الضوء الأخضر من الاتحاد، لإضفاء الطابع الرسمي على الأمور.

وأوضح رومانو أن إنتر يرغب في استعارة موسى ديابي، مع بند خيار الشراء، مقابل 35 مليون يورو، وقد وافق الفرنسي على العرض، إلا أن إتمام الصفقة مرهون بموافقة الاتحاد.

جاء ذلك بالتزامن مع ما ذكره الإعلامي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، بأن العميد رفض عرض الإنتر بشأن ديابي، والذي تضمن التعاقد معه على سبيل الإعارة، مقابل دفع نسبة 5% من راتبه فقط، والباقي يتحمله الاتحاد.

وتحدث هود عن مستقبل الثنائي صالح الشهري وعبد الرحمن العبود، مؤكدًا أن الإدارة الاتحادية متمسكة بهما، برفقة جميع اللاعبين الدوليين رغم الضغوط للرحيل.

هدفان فسباب فإشارة مثيرة .. عندما أغضب موسى ديابي جمهور إنتر!

يبدو وأن موسى ديابي قد قرر إنهاء رحلته في المملكة العربية السعودية والعودة مجددًا للملاعب الأوروبية، الأنباء تشير إلى اتفاق شخصي مع إنتر الذي تقدم بعرض أولى لاستعارة اللاعب مع أحقية ضمه مقابل 35 مليون يورو، وإن كان الاتحاد قد رفض هذا العرض ولكن المؤشرات تقول إن الصفقة قد تتم في نهاية الأمر.

موسى ديابي: نعم للهروب من "متاعب الاتحاد".. وشكرًا لـ"العدو كونسيساو" الذي جهز اللاعب لإنتر

بين بريق دوري روشن السعودي للمحترفين وطموحات القارة العجوز؛ يبدو أن رحلة النجم الفرنسي موسى ديابي مع نادي الاتحاد، وصلت إلى مفترق طرق مفاجئ.