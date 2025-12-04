أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء رفض احتجاج القادسية على عدم نظامية مشاركة عدد من لاعبي الأهلي خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري روشن السعودي.

القادسية كان قد تقدم باحتجاج ضد الأهلي بحجة تقديم الأخير لقائمة لاعبين تختلف - نسبيًا - عن نظيرتها التي شاركت في المباراة.

وأشار القادسية إلى وجود "خطأ إداري" يتعلق بقائمة الأهلي، فيما يتعلق بتقديم أسماء قبل المباراة، تختلف عن الأسماء التي خاضت المواجهة فعليًا، فيما قرر القادسية تقديم الاحتجاج بعد نهاية المباراة.

النادي الأهلي من جانبه نفى حدوث هذا الخطأ، وقد أكدت لجنة الانضباط والأخلاق سلامة موقفه بقبول احتجاج القادسية شكلًا ورفضه موضوعًا.

اللجنة صادرت رسوم الاحتجاج لصالح اتحاد كرة القدم السعودي، ووصفت القرار بأنه قابل للاستئناف مما يعني أن الملف لم يغلق نهائيًا بعد.