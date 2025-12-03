Saleh Abu Al Shamat Dad GOAL ONLY GFXGOAL AR
همسة في أذن صالح أبو الشامات .. تذكر "نصيحة والدك" وإلا كأس العرب بداية النهاية!

الموهبة وحدها لا تكفي للاستمرار طويلًا في عالم الساحرة المستديرة..

"شمعة تنير الطريق" و"المرساة التي يقف عليها الأبناء"؛ هذه بعض من المقولات التي وصفت أهمية دور الأب، في حياة أولاده وبناته.

نعم.. الأبناء عندما يجيدون أنفسهم في ورطةٍ ما، يلجؤون إلى الآباء على الفور لإنقاذهم؛ وهو ما يجب أن يفعله صالح أبو الشامات، نجم النادي الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

أبو الشامات يُعاني على المستوى الشخصي حاليًا؛ حيث يتعرض لـ"حملة هجوم عنيفة"، بسبب أسلوب لعبه داخل المستطيل الأخضر.

ولا يُمكن لأحد أن يُشكك في موهبة أبو الشامات؛ لكن ما فعله اللاعب في المباريات الأخيرة - خاصة لقاء السعودية ضد عُمان -، جعل الكثيرين ينقلبون ضده بعد مدحه كثيرًا في أوقاتٍ سابقة.   

منتخب السعودية الأول لكرة القدم استهل مشواره في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري؛ بالفوز على نظيره العُماني، بهدفين مقابل واحد.

ويتواجد منتخبا السعودية وعُمان في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب؛ إلى جانب كل من المغرب وجزر القمر.

  • ماذا فعل صالح أبو الشامات في مستهل مشوار السعودية بكأس العرب 2025؟

    نجم النادي الأهلي صالح أبو الشامات شارك "أساسيًا" مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد عُمان، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وحقق الأخضر السعودي الفوز (2-1) على عُمان؛ ليحتل المركز الثاني خلف المغرب "المتصدر"؛ والذي فاز بثلاثة أهداف مقابل واحد على جزر القمر، أمس الثلاثاء أيضًا.

    المهم.. ظهور أبو الشامات أمام عُمان، كان مُخيبًا لآمال عشاقه سواء من الجمهور الأهلاوي خاصة أو السعودي بصفةٍ عامة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الميل إلى الاستعراض في كثير من اللقطات.

    * ثانيًا: خسارة الكثير من الكرات بسبب بطء اتخاذ القرارات.

    * ثالثًا: الغضب عند استبداله من أرضية الملعب في الدقيقة 72.

    كل ذلك دفع قطاع كبير من الجماهير والإعلاميين والنقاد الرياضيين؛ للهجوم على أبو الشامات، الذي لا يزال في بداية مسيرته مع المنتخب السعودي.

    على رأس الإعلاميين الذين هاجموا أبو الشامات، أو لنقول من انتقدوه لكي يعود إلى رُشده؛ كان فيصل الجفن عبر برنامجه "ملاعب"، بإذاعة "العربية FM".

    الجفن وجّه رسالة إلى النجم الأهلاوي؛ قائلًا فيها: "أنت لست أول موهبة في الكرة السعودية.. هُناك العديد من المواهب الكبيرة التي اِختفت سريعًا؛ بسبب عدم الاهتمام بتطوير أنفسهم، وقيامهم ببعض التصرفات (غير الاحترافية)".

    وأضاف الجفن في رسالته إلى أبو الشامات: "أنت تعيش حالة وقتية.. بيدك أن تجعل مسيرتك تطول، وبيدك أن تنهيها سريعًا".

    وقام الإعلامي الرياضي بتحذير صالح أبو الشامات؛ بأن تكبُره على الكرة وتصرفاته الغاضبة عند استبداله، ستفتح بابًا من المشاكل داخل غرفة ملابس المنتخب السعودي.

  • فليتذكر صالح أبو الشامات نصيحة والده المهمة للغاية!

    ووسط الهجوم العنيف الذي يتعرض له؛ يجب أن يتذكر نجم النادي الأهلي ومنتخب السعودية صالح أبو الشامات، نصيحة والده السابقة له.

    وفي وقتٍ سابق.. بثت فضائية "العربية" رسالة لوالد أبو الشامات، تضمنت العديد من الكلمات الرائعة في حق نجله؛ إلى جانب دعوات الحمد لما وصل إليه اللاعب الشاب في مسيرته الكروية، حتى الآن.

    لكننا من بين جميع ما تضمنته رسالة والد أبو الشامات، سنُركز على بعض الكلمات المُهمة؛ على النحو التالي:

    * حافظ على نفسك، واُشكر ربك دائمًا وأبدًا على نعمه.

    * حافظ على النعمة واستغلها.. أنت في بداية حلمنا.

    * استعن بالله وحصن نفسك دائمًا، وحافظ على نمط حياتك.

    وشدد والد النجم الأهلاوي الشاب على أن نجله إذا التزم بهذه النصائح؛ فإن التاريخ سيفتح أبوابه له، ليصبح أفضل لاعب في المملكة.  

    كلمات والد صالح أبو الشامات تحمل الكثير من المعاني الرائعة

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فدعونا نتعمق بشكلٍ أكبر في كلمات والد صالح أبو الشامات، نجم النادي الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    والد أبو الشامات يقصد من كلماته الرائعة؛ أن نجله يجب أن يظل متواضعًا ويحمد الله على ما وصل إليه، حتى يحقق المجد ويكتب التاريخ.

    وأكد والد النجم الأهلاوي في رسالته - سالفة الذكر -، على أن ابنه لا يزال في بداية مسيرته الكروية؛ لذلك فإنه يجب أن يحافظ على نفس أسلوبه في الحياة، والذي جعله يدخل القلوب سريعًا.

    وبالفعل.. إذا نظرنا إلى ما فعله أبو الشامات في المباريات الأخيرة؛ سنجد أن أسلوبه بدأ يتغيّر نوعًا ما، كما أنه تخلى عن قتاليته وتواضعه اللذين كانا يميّزاه.

    ونضرب مثلًا على ذلك بمباراة السعودية وعُمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025؛ حيث بدأ يلعب صالح أبو الشامات كونه نجم الأخضر الأول، وليس لاعبًا في بداية مسيرته الدولية؛ وهو ما أثر على مستواه داخل أرضية المستطيل الأخضر، بشكلٍ كبير للغاية.

    ومن هُنا.. أصبح لزامًا على أبو الشامات أن يعود إلى أرض الواقع، ويُقاتل داخل أرضية الملعب ويتبع أسلوب اللعب الجماعي، مثلما كان يفعل في بداية مشواره مع منتخب السعودية الأول تحديدًا؛ ليُجنب نفسه سيناريو المواهب التي اِختفت سريعًا، مثلما قال الإعلامي الرياضي فيصل الجفن.

    كلمة أخيرة.. على عشاق صالح أبو الشامات أن لا يخافوا كثيرًا!

    أخيرًا.. يجب أن نطمئن مُحبي نجم النادي الأهلي ومنتخب السعودية صالح أبو الشامات؛ بخصوص عقلية هذا اللاعب، والكفيلة بإعادته إلى المسار الصحيح سريعًا.

    نعم.. هُناك موقفان جعلانا نتأكد من احترافية هذا اللاعب، وأن الهجوم الحالي عليه قد يكون مجرد "كبوة جواد"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللاعب حمّل نفسه مسؤولية عدم اللعب أساسيًا مع الأهلي، عندما تم سؤاله عن عدم اعتماد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله عليه؛ حيث لم ينجر وراء الحرب مع مدربه.

    * ثانيًا: اللاعب لم يصعد المشاحنات القائمة بين السعودية والعراق، قبل المباراة الأخيرة الفاصلة بينهما في تصفيات كأس العالم 2026؛ وذلك بعدما حاول أحد المراسلين جره إلى هذا الأمر.

    تصرفات أبو الشامات سالفة الذكر؛ تؤكد أنه قادر على العودة إلى المسار الصحيح مجددًا، وأسرع مما يتخيل البعض.

    وفي النهاية أبو الشامات "بشر"؛ حيث قد يكون تأثر بالمدح الزائد له في المنتخب السعودي، بالإضافة للحديث المتواصل عن اهتمام نادٍ بحجم الهلال به.

    لكن بما أن صالح أبو الشامات أثبت موهبة كبيرة بالفعل، وأنه مستقبل الكرة السعودية نحو العودة للبطولات؛ فأي تصرف منه الآن سيكون تحت الأضواء بالطبع، وهو ما يجب أن يعتاد عليه اللاعب.