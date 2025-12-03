خالف المعتاد! .. فيفا يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم تحضيرًا لكأس أمم إفريقيا

كان يوم 8 ديسمبر الجاري هو الموعد المتوقع الأخير لانضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم لبدء الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا، حيث اعتاد فيفا تحديد موعد انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية قبل أي بطولة قارية قبل موعد الانطلاق بأسبوعين.

الاتحاد الدولي لكرة القدم خالف المعتاد هذا المرة واتخذ قرارًا بتحديد يوم 15 موعدًا نهائيًا للسماح للأندية بالتخلي عن نجومها لصالح منتخبات بلادهم، وهو ما يُعد خبرًا سعيدًا للأندية الأوروبية وليس ذات أهمية لأندية دوري روشن السعودي.

وأوضح فيفا إن تأجيل الموعد النهائي لإفراج الأندية عن لاعبيها جاء بعد "مشاورات مثمرة قادها فيفا مع الأطراف المعنية الرئيسية، وبفضل روح التضامن التي أبدتها الكاف لتقليل التأثير على مختلف الأطراف"، فيما أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أمس الثلاثاء أن القرار جاء بعد الضغوطات الجمة التي مارستها جمعية الأندية الأوروبية على فيفا خلال اجتماع جمع الطرفين في نوفمبر الماضي.