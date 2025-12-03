موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2025، القنوات الناقلة، طريقة التصويت والمرشحون

مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة الميلادية، طلت علينا جائزة جلوب سوكر، وهي جائزة عالمية بنكهة عربية، حيث أصبحت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثًا عالميًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء العالم.

كانت البداية عام 2010 حيث تم تقديم ثلاث جوائز فقط، هي أفضل وكيل أعمال، وأفضل مسيرة في كرة القدم، وأفضل رئيس نادي.

استمر تنظيم مؤتمر دبي الرياضي وتوزيع جوائز في ختامه منذ 2010، وفي العام التالي مباشرةً أخذت اللجنة خطوة كبيرة للأمام بإدخالها جائزة أفضل لاعب في العام، ليتوج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما زاد من شعبية الجائزة الوليدة آنذاك، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف تنظيم حفل لتوزيع جوائز جلوب سوكر بشكلٍ منتظم سنوياً.

وأعلنت اللجنة المُنظمة لمؤتمر دبي قوائم المرشحين للجوائز في 2025، كما أعلنت مكان وموعد إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسخته الجديدة.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على كل شئ عن الجائزة التي فرضت نفسها على عالم الساحرة المستديرة، وأصبحت مصدر فخر للرياضة الإماراتية، وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.