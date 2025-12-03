جلوب سوكر | سالم الدوسري وكريستيانو رونالدو ضمن 4 مرشحين لجائزة الأفضل في الشرق الأوسط

وتشهد الجائزة منافسة شرسة تجمع بين أساطير الكرة العالمية ونجوم المنطقة، حيث يتنافس كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وسالم الدوسري لخطف اللقب المرموق في دبي.
ونستعرض فيما يلي أرقام الرباعي المتنافس على جائزة الأفضل في الشرق الأوسط:
وتشهد الجائزة منافسة شرسة تجمع بين أساطير الكرة العالمية ونجوم المنطقة، حيث يتنافس كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وسالم الدوسري لخطف اللقب المرموق في دبي.
ونستعرض فيما يلي أرقام الرباعي المتنافس على جائزة الأفضل في الشرق الأوسط:
يأتي ترشيح قائد الهلال سالم الدوسري لجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في الشرق الأوسط كاستحقاق طبيعي لموسم تاريخي (2024/2025) قدم فيه أداءً فردياً وجماعياً مذهلاً.
بلغة الأرقام، عاش "التورنيدو" أفضل فتراته التهديفية، حيث ساهم بـ 45 هدفاً خلال 51 مباراة في جميع المسابقات (سجل 27 هدفاً وصنع 18)، ليثبت أنه العملة الهجومية الأثمن في الملاعب السعودية.
السبب الأبرز لترشيح الدوسري يكمن في توهجه القاري، حيث انتزع لقب هداف دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 أهداف، متفوقاً على نخبة مهاجمي القارة.
محلياً، قاد "الزعيم" للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، وسجل حضوره القوي في الدوري بـ بـ15 هدفاً و15 تمريرة حاسمة.
هذا التأثير المباشر في البطولات الكبرى، والقدرة على الحسم في المواعيد الكبرى، يجعله الرقم الصعب في المنافسة أمام نجوم عالميين مثل رونالدو وبنزيما.
يفرض رياض محرز نفسه كمرشح قوي لجائزة "جلوب سوكر" بعد موسم استثنائي (2024/2025) توج فيه مجهوداته بلقب قاري غالٍ مع الأهلي السعودي.
النجم الجزائري كان مهندس التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ساهم بفعالية مذهلة مسجلاً 9 أهداف وصانعاً 8 في 13 مباراة بالبطولة.
محلياً، واصل محرز نثر سحره، حيث لعب دوراً حاسماً في تحقيق الأهلي للقب كأس السوبر السعودي.
وعلى صعيد الدوري، كانت بصمته واضحة بـ 12 هدفاً و14 تمريرة حاسمة في 31 مباراة.
بإجمالي 45 مباراة في الموسم، سجل محرز 17 هدفاً وقدم 21 تمريرة حاسمة، ليثبت أنه القائد الملهم والعقل المدبر للهجوم الأهلاوي، مما يجعله منافساً شرساً على لقب الأفضل في الشرق الأوسط.
لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يبرهن للعالم أن العمر مجرد رقم، مرسخاً مكانته كأحد أبرز المرشحين لجائزة "جلوب سوكر" بعد موسم استثنائي (2024/2025).
توج "صاروخ ماديرا" بلقب هداف الدوري السعودي برصيد 25 هدفاً، متفوقاً على أشرس المنافسين، ليؤكد استمراريته المذهلة في هز الشباك.
لكن الإنجاز الأبرز لرونالدو هذا العام كان دولياً، حيث قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، متوجاً مجهوده بلقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف.
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم بالسعودية. ورغم التحديات التي واجهها النصر محلياً وقارياً، إلا أن حصيلة رونالدو الإجمالية التي بلغت 41 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 4، تجعله رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في سباق الأفضل في الشرق الأوسط.
عاد كريم بنزيما ليعزف سيمفونية التألق في الملاعب السعودية، فارضا نفسه كمرشح بارز لجائزة "جلوب سوكر" بعد موسم استثنائي (2024/2025).
قاد النجم الفرنسي فريقه الاتحاد لاستعادة الهيبة، محققاً ثنائية تاريخية بالتتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك.
بلُغة الأرقام، كان بنزيما حجر الزاوية في هجوم "النمور"، حيث سجل 21 هدفا وصنع 9 في 29 مباراة بالدوري، مساهماً بشكل مباشر في حسم اللقب.
وفي كأس الملك، كان الحسم حاضراً بتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات فقط، منها ثنائية في النهائي.
بإجمالي مساهمات تهديفية وصلت إلى 34 هدفاً (سجلاً وصناعة) في 33 مباراة، أثبت بنزيما أنه القائد الذي يصنع الفارق في اللحظات الكبرى، مما يجعله منافساً شرساً على عرش الأفضل في الشرق الأوسط.