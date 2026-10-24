Cernex ES نظرة عامة

¡Vuelve la MLS! No te pierdas el emocionante partido inaugural de la temporada 2026 entre el Houston Dynamo FC y el Chicago Fire FC en el Shell Energy Stadium. No te pierdas ni un segundo de la acción.
Si te estás preguntando cuáles son las fechas principales de la próxima temporada de la Major League Soccer, GOAL te lo cuenta todo, además de ofrecerte más información sobre cómo ver los partidos por televisión.
La MLS vuelve con un calendario repleto y el caos habitual. Desde estrellas como Messi, Rodríguez y Son Heung-Min hasta los equipos que puedes evitar, aquí tienes a quién vale la pena ver este fin de semana.