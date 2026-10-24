Cernex ES نظرة عامة

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الترتيب

Ligue 2 crestLigue 2

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
8Metz crestMetz103521614214
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9Dijon crestDijon103341718-112
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10Dunkerque crestDunkerque103341416-212
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11Guingamp crestGuingamp103251315-211
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12Sochaux crestSochaux10253812-411
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