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كوسن نظرة عامة

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Arsenal, Liverpool et Manchester United en alerte au sujet de Lennart Karl, du Bayern Munich

Les poids lourds de la Premier League Arsenal, Liverpool et Manchester United suivent de près la période difficile que traverse Lennart Karl au Bayern Munich, après que le dirigeant du club Uli Hoeness a publiquement réprimandé l’adolescent. L’attaquant de 18 ans peine à obtenir un temps de jeu régulier cette saison, tandis que les inquiétudes grandissent au sein de l’Allianz Arena concernant son comportement en dehors du terrain.

MercatoL. Karl
FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3

Des membres du Bayern s’inquiétaient pour Kompany, « bourreau de travail », plusieurs semaines avant son effondrement

De nouvelles informations laissent entendre que des dirigeants du Bayern Munich s’inquiétaient de plus en plus de la santé de Vincent Kompany et de son manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, plusieurs semaines avant qu’il ne s’effondre récemment. L’ancien capitaine de Manchester City a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été pris d’un malaise alors qu’il assistait à une séance d’entraînement de l’équipe réserve, laissant les personnes présentes au centre de Sabener Strasse profondément ébranlées.

V. KompanyBayern Munich
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1Manchester City crestManchester City87012091121
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2Arsenal crestArsenal8701135821
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