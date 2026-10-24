كوسن نظرة عامة

Des membres du Bayern s’inquiétaient pour Kompany, « bourreau de travail », plusieurs semaines avant son effondrement

De nouvelles informations laissent entendre que des dirigeants du Bayern Munich s’inquiétaient de plus en plus de la santé de Vincent Kompany et de son manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, plusieurs semaines avant qu’il ne s’effondre récemment. L’ancien capitaine de Manchester City a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été pris d’un malaise alors qu’il assistait à une séance d’entraînement de l’équipe réserve, laissant les personnes présentes au centre de Sabener Strasse profondément ébranlées.