Les poids lourds de la Premier League Arsenal, Liverpool et Manchester United suivent de près la période difficile que traverse Lennart Karl au Bayern Munich, après que le dirigeant du club Uli Hoeness a publiquement réprimandé l’adolescent. L’attaquant de 18 ans peine à obtenir un temps de jeu régulier cette saison, tandis que les inquiétudes grandissent au sein de l’Allianz Arena concernant son comportement en dehors du terrain.
Mikel Arteta a adressé un message clair à Martin Zubimendi et à ses stars de retour : leur réputation ne suffira pas à leur ouvrir une place dans une équipe d’Arsenal qui gagne. Alors qu’Arsenal se prépare à affronter Everton, l’entraîneur exige un engagement total de ceux qui veulent prendre la place des titulaires actuels.
De nouvelles informations laissent entendre que des dirigeants du Bayern Munich s’inquiétaient de plus en plus de la santé de Vincent Kompany et de son manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, plusieurs semaines avant qu’il ne s’effondre récemment. L’ancien capitaine de Manchester City a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été pris d’un malaise alors qu’il assistait à une séance d’entraînement de l’équipe réserve, laissant les personnes présentes au centre de Sabener Strasse profondément ébranlées.