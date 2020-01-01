مواعيد مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20

تنطلق مبارات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20 يوم السبت القادم 11 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 16 جمادى الأول 1441 هجرياً، حيث يبدأها ميلان الذي يحل ضيفاً على كالياري في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

كما سنتابع مباراة غاية في القوة والأهمية، حيث يلقتي لاتسيو ونابولي على استاد الأولمبيكو في تمام الساعة السابعة مساءً، وفي ختام اليوم الأول من الجولة التاسعة عشر ينتظر الإنتر مباراة غاية في القوة، حيث يستضيف النيراتزوري المتصدر حتى الأن برصيد 45 نقطة فريق أتالانتا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

في حين ينتظر يوفنتوس الذي يُقاتل للعودة إلى الصدارة مباراة هامة في اليوم الثاني من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي، حيث يحل ضيفاً على روما الذي هُزم بشكل غير متوقع في الجولة السابقة ضد تورينو، ولكن ما زال المركز الرابع ملكاً للذئاب حتى الأن على الرغم من الهزيمة، ويحتل البيانكونيري المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن الإنتر الذي يتصدر جدول الترتيب.

وفي ختام الجولة، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يناير، سنكون على موعد مع مباراة واحدة فقط، حيث يلتقي بارما و ليتشي في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إنيو تارديني.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي 2019-20 ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

نجم إنتر في طريقه إلى ميلان

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 19:

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة كالياري - ميلان سردينيا أرينا السبت 11 يناير 2019،

16 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - نابولي أولمبيكو السبت 11 يناير 2019،

16 جمادى الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - أتالانتا سان سيرو السبت 11 يناير 2019،

16 جمادى الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - ساسوولو فريولي الأحد 12 يناير 2019،

17 جمادى الأول 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - بريشيا لويجي فيراريس الأحد 12 يناير 2019،

17 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 فيورنتينا - سبال أرتيميو فرانتشي الأحد 12 يناير 2019،

17 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - بولونيا تورينو الأولمبي الكبير الأحد 12 يناير 2019،

17 جمادى الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 هيلاس فيرونا - جنوى مارك بينتجودي الأحد 12 يناير 2019،

17 جمادى الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 روما - يوفنتوس أولمبيكو روما الأحد 12 يناير 2019،

17 جمادى الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 بارما - ليتشي إنيو تارديني الإثنين 13 يناير 2019،

18 جمادى الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

أياكس يحاول استعارة دي ليخت من يوفنتوس

أبرز الغائبين عن الجولة 19 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جيورجيو كيليني - يوفنتوس نيناد توموفيتش - سبال سامي خضيرة - يوفنتوس رودريجو بينتانكور - يوفنتوس كيفين مالكويت - نابولي أندريا سيستانا - بريشيا فرانك ريبيري - فيورنتينا لا يوجد ليو دوارتي - ميلان لا يوجد دانيلي باسيلي - تورينو لا يوجد دافيدي زاباكوستيا - روما لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: