نجم إنتر في طريقه إلى ميلان

واللاعب أعطى موافقته على الصفقة

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نجم إنتر ماتيو بوليتانو محط مفاوضات بين مسؤولي ناديه ونظرائهم في ميلان لنقله إلى صفوف الأخير بانتقالات يناير.

بوليتانو انتقل للنيراتزوري الصيف الماضي مقابل 26 مليون يورو بعد أن أمضى الموسم الفائت معاراً مع الفريق من صفوف ساسوولو.

وأفادت "سكاي" أن مسؤولي ميلان قابلوا وكيل اللاعب دافيدي ليبي الأربعاء، وتحصلوا على موافقة اللاعب للقدوم إلى صفوفهم في الشهر الجاري لتدعيم هجوم الفريق.

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وأوضح التقرير أن إنتر لا يمانع بيع اللاعب لجاره، ولكن يطلب صيغة البيع النهائي مقابل على الأقل 20 مليون يورو، في ظل حاجته للأموال لتمويل صفقاته.

"لاجازيتا" من جانبها أكدت أن ميلان عازم على إنهاء الصفقة، وفي حال فشله، سيحاول مع شينجيز أوندر، جناح روما، ولكن الأخير يطلب 50 مليون يورو لبيعه.

وأضاف التقرير أن ميلان سيمول صفقة شراء لاعب هجومي جديد لمزاملة زلاتان إبراهيموفيتش عبر بيع فابيو بوريني إلى فيرونا في الأيام القادمة.

ولعب بوليتانو الموسم الماضي 36 مباراة وسجل خمسة أهداف في مسابقة الدوري مع النادي، ولكن الموسم الحالي فقد مركزه أساسياً في ظل تغير أسلوب اللعب.