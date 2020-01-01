أياكس يحاول استعارة دي ليخت من يوفنتوس

بداية صعبة للمدافع الهولندي مع فريقه الجديد

يحاول نادي أياكس أمستردام الهولندي، استعادة مدافعه ماتياس دي ليخت من يوفنتوس، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المدافع الهولندي انضم ليوفي الصيف الماضي، في صفقة وصلت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني، بعد صراع مع برشلونة وباريس سان جيرمان وبرشلونة لضمه.

دي ليخت يعاني من بداية سيئة جداً مع يوفي تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري، حيث قام الاخير بالاعتماد على التركي ميريح ديميرال بدلاً منه في المباريات الماضية.

صحيفة "أبولا" البرتغالية، أكدت رغبة أياكس في جلب دي ليخت للفريق مرة أخرى، قبل أجل مواصلة تطوره قبل العودة مرة أخرى للبيانكونيري بعد نهاية الموسم.

ومن غير المعلوم حتى الآن موقف يوفنتوس من هذه الخطوة، خاصةً بعد خروج ساري في تصريحات صحفية، ليؤكد ثقته الكبيرة في المدافع الشاب.

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وقال ساري:"لدي اقتناع تام أن دي ليخت سيكون المدافع الأفضل في العالم، البداية لم تكن موفقة ولكن التأقلم على دولة ودوري وتعلم لغة جديدة جميعها أمور ليست سهلة على أي لاعب".

يذكر أن دي ليخت ساهم في خروج يوفنتوس بشباك نظيفة 4 مرات في 13 مباراة له مع الفريق، وسجل هدفاً في شباك تورينو ليمنح وقتها الجماهير الأمل حول نجم جديد بدفاع السيدة العجوز.