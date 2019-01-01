خاص - كوفاتش مهتم بتدريب أرسنال

الكرواتي شوهد في إنجلترا

أثار تواجد الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ السابق، بإنجلترا التكهنات حول تواجده من أجل تولي مهمة تدريب أحد أندية البريميرليج.

وحضر كوفاتش لقاء إيفرتون مع تشيلسي مساء السبت، ونفى المدرب أن يكون حضوره مرتبطاً بخلافة ماركو سيلفا بالفريق الأزرق.

وعلم "جول" أن المدير الفني السابق للبافاري مهتم بمركز المدرب الشاغر في أرسنال منذ إقالة أوناي إيمري، وذلك رغم تأكيده أنه ليس في إنجلترا للبحث عن عمل.

ويتولى تدريب أرسنال حالياً فريدي ليونبرج، ولكن تعادل وخسر في اللقاءين مع نورويتش وبرايتون، مما فتح باب الحديث عن تعيين مدرب جديد.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال فتح باب قبول الترشحيات من أجل تعيين مدربًا جديدًا، ويتولى الثنائي رؤول سانليهي، مدير الكرة، وإيدو، المدير التقني، مهمة البحث.

ورُشح عدد من الأسماء للمنصب، وعلى رأسهم ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، وميكيل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا بمانشستر سيتي.

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ويلعب أرسنال مساء الإثنين مع وست هام لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.