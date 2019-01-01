أرسنال يتجه للاستعانة بمدرب جديد بعد فشل ليونبيرج

نتائج الفريق تثير القلق وكذلك مصير الثنائي لاكازيت وأوباميانجأرسنال يتجه للاستعانة بمدرب جديد بعد فشل ليونبيرج

تعيش إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، حالة من الحيرة هذه الأيام، بسبب المستوى المحبط للفريق والنتائج السيئة على المستوى المحلي والأوروبي، وتبدد آماله في العودة مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا.

أرسنال أعلن مؤخراً عن إقالة الإسباني أوناي إيمري، عقب الخسارة من إينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي، ليأتي بدلاً منه فريدي ليونبيرج أسطورة النادي السابق كمدرب مؤقت.

صحيفة "ميرور" أكدت أن إدارة المدفعجية كانت تطمح في نجاح السويدي، ليمنحهم المزيد من الوقت لإيجاد مدرب آخر صاحب خبرة أكبر الصيف القادم.

ولم تستبعد أيضاً فكرة استمرار ليونبيرج كمدرب دائم، في حالة إثبات نفسه وانتشال الفريق من البداية الأسوأ له منذ عام 1977، بالفشل في تحقيق أي انتصارات بآخر 9 مباريات.

تعادل المدفعجية مع نوريتش سيتي 2/1، والهزيمة على أرضهم في ملعب الإمارات 2/1 من برايتون بالدوري الإنجليزي، ومستوى الفريق في المباراتين، جميعها أمور ساهمت على تغيير الفكرة تماماً لدى إدارة النادي.

ويأتي ذلك لاستمرار الصورة المخيبة للآمال، وعدم تمتع ليونبيرج بالخبرة الكافية لتحسين المستوى وكذلك النتائج لتحسين وضعية الفريق.

المدير التقني إيدو جاسبار وراؤول سانيلهي المسؤول عن شؤون الكرة، والمفاوض الرسمي هوس فهمي، جميعهم يعملون معاً لإيجاد المدرب الأنسب لأرسنال في الفترة الحالية.

بريندان رودجرز خرج تماماً من الترشيحات بعد التجديد لليستر سيتي، مع استمرار ظهور كل من ميكيل أرتيتا، ماسيميليانو أليجري، كارلو أنشيلوتي وماوريسيو بوتشيتينو.

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الوقت يداهم النادي اللندني، والفريق مقبل على مواجهة صعبة بعد غد الإثنين ضد وست هام، قبل الخروج لملاقاة ستاندر ليج بمباراة حاسمة في الدوري الأوروبي، ثم اللعب أمام مانشستر سيتي بالدوري.

خطورة الموقف وصلت لإمكانية فقدان الثنائي بيير أيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت، حيث يتبقى على عقودهما 18 شهراً، وسط مماطلة من الثنائي بخصوص التجديد، لحين الانتظار لمصير الفريق.

الفكرة تغيرت تماماً الآن وبدأت تتجه نحو الإسراع في تعيين مدرب جديد خلال الأيام القليلة القادمة، نظراً لصعوبة الاعتماد على ليونبيرج بشكل دائم ولو حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ19 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الرابع، و24 نقطة عن ليفربول المتصدر.