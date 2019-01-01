خليفة ماركو سيلفا؟ كوفاتش يشاهد تشيلسي وإيفرتون من الملعب

المدرب الكرواتي قد يعود لتدريب سريعاً بعد رحيله عن بايرن ميونخ

أثار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الجدل حول مستقبله، بالتواجد بملعب جوديسون بارك، خلال مواجهة إيفرتون مع تشيلسي بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

كوفاتش تمت إقالته مؤخراً من تدريب بايرن ميونخ، بسبب النتائج السيئة مع الفريق الألماني، وكان آخرها السقوط بنتيجة ساحقة من آينتراخت فرانكفورت 5/1.

إيفرتون يبحث عن مدرب جديد، بعد قيامه هو الآخر بإقالة البرتغالي ماركو سيلفا وتعيين لاعبه السابق دونكان فيرجسون بشكل مؤقت، بسبب النتائج والمستويات المحبطة للتوفيز هذا الموسم.

ويعتبر كوفاتش جنباً إلى جنب مع كارلو أنشيلوتي وميكيل أرتيتا وديفيد مويس، من أبرز المرشحين لخلافة سيلفا بتدريب التوفيز.

Niko Kovac spotted at Goodison today...



Could he be a candidate for the #EFC job? 👀 https://t.co/ignDmBod2i — Footy Accumulators (@FootyAccums) December 7, 2019

ويأتي تواجد المدرب الكرواتي في ملعب إيفرتون لمشاهدة مباراة تشيلسي على الطبيعي، كإشارة حول دخوله في مفاوضات جدية مع إدارة النادي الإنجليزي واقترابه من تدريبه.

وعندما سألت الجماهير المتواجدة في الملعب، جاءت الإجابة أنه يحاول الاستمتاع بأجازته ويحاول مشاهدة بعض المباريات في البريميرليج هذا الأسبوع.

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وتأتي هذه الأنباء رغم التقارير الصادرة من ألمانيا، حول تدريب كوفاتش لهيرتا برلين بنهاية الموسم، ولكن يبدو أنه قام بتغيير وجهته نحو إيفرتون.

جدير بالذكر أن إيفرتون يعيش فترات صعبة خلال هذا الموسم، حيث يأتي بالمركز الثامن عشر بجدول البريميرليج وفي رصيده 14 نقطة فقط.