فييرا يعلق على أنباء ارتباطه بتدريب أرسنال

هل يعود فييرا إلى أرسنال ولكن مدربًا؟

علّق باتريك فييرا، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، على أنباء تدريبه أرسنال خلفًا للإسباني أوناي إيمري.

أرسنال أعلن إقالة إيمري عقب الخسارة من فرانكفورت في الدوري الأوروبي بسبب تراجع الأداء والنتائج.

وقال فييرا في تصريحات صحفية: "الأمر معقد للغاية، هناك بعض الأشياء التي لا يُمكن التحكم فيها وهناك الكثير من الشائعات بعضها صحيح والآخر ليس كذلك".

وتابع: "لم أقل أي شيء بخصوص هذا الأمر. أنا مثلك أقرأ وأسمع وأشاهد من يتحدث عن خلافتي لإيمري لكنني لا أعرف أي شيء عن ذلك".

نيس يحتلك المركز الـ 11 من الدوري الفرنسي ويتواجد فييرا بين المرشحين لقيادة أرسنال بينما السويدي فريدي ليونجبرج يقود الجانرز حاليًا بصورة مؤقتة.

وأردف: "أدعم إيمري بصورة كبيرة لأنني أتفهم شعور الإقالة وخسارة وظيفتك".

واختتم: "اليوم كان إيمري مدرب أرسنال وغدًا قد يكون أنا. بمجرد أن تبدأ العمل في هذه الوظيفة عليك توقع الإقالة في مرحلة ما".

جدير بالذكر أنّ فييرا سبق ولعب 9 مواسم في أرسنال وحقق الدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس الاتحاد 3 مرات.