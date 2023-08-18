أخبار نادي الهلال | رسالة تشافي لنيمار .. وقرار جديد بشأن الصفقات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رسميًا | الهلال يعلن التعاقد مع ياسين بونو

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي، مع الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | بسبب نهائي النصر .. الهلال يعلن مدة غياب كوليبالي عن الملاعب

أعلن نادي الهلال السعودي، "مدة" غياب النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب؛ بسبب الإصابة. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

موعد وصول نيمار إلى الرياض .. وصدمة تنتظر الهلال!

حدد مسؤولو نادي الهلال السعودي، موعد وصول الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد"، إلى العاصمة الرياض. "اقرأ التفاصيل"

تشافي يوجه رسالة إلى نيمار ويكشف حقيقة "أكاذيب ديكو"!

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول عدم ترحيبه بقدوم ديكو كمدير رياضي للنادي الكتالوني. "اقرأ التفاصيل"

بعد نيمار وبونو .. الهلال يتخذ قرارًا مُفرحًا لجماهيره بشأن الصفقات

نجح الهلال في إبرام التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بجانب المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، ليتخذ مسؤولي الزعيم قرارًا سيسعد الجماهير الزرقاء. "اقرأ التفاصيل"

كفاكم دراما وثقافة لا نستوعبها .. جوارديولا وكلوب ونجوم دافعوا عن الدوري السعودي

طفرة هائلة يعيشها الدوري السعودي خلال هذا الموسم، ستجعله واحدًا من أهم المواسم الكروية على الإطلاق، ولكن البعض لا يؤيد ما يحدث! "اقرأ التفاصيل"

SHAHID