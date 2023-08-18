بعد نيمار وبونو .. الهلال يتخذ قرارًا مُفرحًا لجماهيره بشأن الصفقات

الهلال لم يغلق باب الانتقالات حتى الآن

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نجح الهلال في إبرام التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بجانب المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، ليتخذ مسؤولي الزعيم قرارًا سيسعد الجماهير الزرقاء.

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الهلال أبرم التعاقد مع 6 صفقات أجنبية خلال صيف 2023 حتى الآن، بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم، ومواطنه نيمار بجانب بونو.

وأشار الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الهلال يستهدف ضم صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء نص تغريدة التي نشرها العجلان كالآتي: "بعد إعلان تكفل العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال بصفقة ياسين بونو، صفقات الهلال القادمة (غالبًا صفقتين)، ستكون خارج الميزانية المرصودة لأندية الصندوق، وستكون من موارد النادي المالية".

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ومن المتوقع أن يتعاقد نادي الهلال مع مُهاجم والذي قد يكون الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وظهير أيسر يبحث عنه الزعيم خلال الوقت الحالي.

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