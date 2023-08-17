موعد وصول نيمار إلى الرياض .. وصدمة تنتظر الهلال!

صفقة نادي الهلال التاريخية

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حدد مسؤولو نادي الهلال السعودي، موعد وصول الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد"، إلى العاصمة الرياض.

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الهلال أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

ووفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد"، سيصل الساحر البرازيلي، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، في السادسة من مساء غدٍ الجمعة؛ على أن يتم تقديمه إلى الجماهير، قبل مباراة الفيحاء، يوم السبت القادم.

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لكن.. البرنامج وجّه صدمة كبرى إلى جماهير الزعيم الهلالي؛ بتأكيده على أن اللاعب، قد لا يكون قادرًا على المشاركة في المباريات، قبل 3 أسابيع من الآن.

وكشف عن أن نيمار جونيور، غير جاهز - حتى الآن - للمشاركة في المباريات، مع رغبة قوية من الجهازين الفني والطبي للفريق الأول بنادي الهلال، بعدم المغامرة به.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا، بدأ مسيرته الكروية في نادي سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة في صيف 2013، والذي مثّله لمدة 4 سنوات، حتى الانضمام إلى باريس سان جيرمان في 2017، في أغلى صفقة بالتاريخ "222 مليون يورو".

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