رسميًا | بسبب نهائي النصر .. الهلال يعلن مدة غياب كوليبالي عن الملاعب

حسم الجدل بشأن مدة غياب خاليدو كوليبالي

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أعلن نادي الهلال السعودي، "مدة" غياب النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب؛ بسبب الإصابة.

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كوليبالي البالغ من العمر 32 سنة، تعرض لإصابة على مستوى عضلة الفخذ الخلفية، خلال مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وكشف الهلال في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن أن الفحوصات التي خضع لها المدافع السنغالي؛ أثبتت حاجته لفترة علاج، تتراوح بين 14 يومًا إلى ثلاثة أسابيع.

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وأشار الزعيم في بيانه، إلى أن كوليبالي، خضع لجلسة علاجية، مساء اليوم الخميس، في العيادة الطبية بمقر النادي.

جدير بالذكر أن خاليدو كوليبالي، انضم إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

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