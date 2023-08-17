رسميًا | الهلال يعلن التعاقد مع ياسين بونو

صفقة رسمية جديدة في نادي الهلال

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أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي، مع الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني.

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بونو الصفقة السادسة لنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، ومواطنه مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وثنائي خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ونشر الزعيم الهلالي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، يعلن فيه عن صفقة الحارس المغربي البالغ من العمر 32 سنة.

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وعلق النادي، على مقطع الفيديو؛ قائلًا باللهجة المغربية: "ديما هلال.. ديما أزرق".

بدأ بونو مسيرته الكروية في نادي الوداد الرياضي المغربي، قبل الانتقال منه إلى الملاعب الأوروبية، وتحديدًا لأتلتيكو مدريد الإسباني عام 2012؛ والذي أعاره إلى مواطنه ريال سرقسطة، في الفترة من 2014 إلى 2016.

وفي 2016.. باع فريق العاصمة، الحارس المغربي نهائيًا، إلى نادي جيرونا الإسباني، والذي لعب معه حتى عام 2019، عندما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية.

ومع إشبيلية.. لعب ياسين بونو، 142 مباراة رسمية، استقبل خلالها 141 هدفًا في مختلف المسابقات، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه "58 مرة".

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