أخبار الهلال اليوم | 3 شراكات جديدة .. وصديقة نيمار تفاجئه بـ"الطفلة الثالثة"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 6 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 6 يوليو 2024.

فهد بن نافل يوقع على 3 عقود جديدة للهلال

أعلن نادي الهلال عن توقيع 3 عقود شراكة جديدة، قبل الموسم الرياضي المُقبل، مع شركات التعاونية وتري ومؤسسة مينا للرعاية الصحية، لمدة أربع سنوات.

وأفاد المركز الإعلامي للنادي، بأن وكالة تري ستسفيد بموجب الرعاية من ظهور شعارها على أطقم الفريق الأول الأساسية في منطقة الكتف الأيمن، فيما يتم وضع شعار مؤسسة مينا على أطقم طاقم الجهاز الطبي في منطقة الصدر والكتف الأيمن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلقى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، نبأ سعيدًا خلال الساعات الماضية، بعدما أنجبت صديقته عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي، طفلته الثالثة هيلينا.

كشفت تقارير صحفية، حقيقة المفاوضات بين البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب الهلال السعودي وفريق نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال في الموسم الجاري بعد انتهاء موسم تاريخي قدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا.

في مفاجأة من العيار الثقيل.. دخل نادي الهلال السعودي بـ"قوة"، في إحدى أكبر الصفقات العالمية، التي تسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي)، لخطوة تاريخية، قبل إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

تلقى النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، صدمة كبرى في بطولة كأس الأمم "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.