هل يجري تحليل DNA؟ صديقة نيمار تضع طفلته الثالثة في غيابه

والدة وشقيقة النجم البرازيلي تتواجد لاستقبال "هيلينا"

تلقى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، نبأ سعيدًا خلال الساعات الماضية، بعدما أنجبت صديقته عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي، طفلته الثالثة هيلينا.

ونقلت شبكة "UOL" عن الصحفي ليو دياز، أن كيم وضعت طفلته هيلينا، الأربعاء الماضي في مستشفى بمدينة ساو باولو البرازيلية، وتلقت زيارة من عائلة والد ابنتها.

وأشار دياز، إلى أن نيمار لم يتمكن من الحضور إلى المستشفى، بينما تواجدت شقيقته رافاييلا سانتوس ووالدته نادين وابنه الأكبر ديفي لاستقبال العضوة الجديدة في العائلة.

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وفي بداية العام، عند اكتشاف الحمل، قال ليو دياز أيضًا إن والد نيمار قال إنه سيجري اختبار الحمض النووي "DNA" بمجرد ولادة الطفلة الصغيرة، خصوصًا أنها نتجت عن علاقة عابرة، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل جديدة في هذا الشأن.

وأوضحت الشبكة، أن أماندا كانت حذرة بشأن علاقاتها وحياتها الشخصية، إلا أنها قبل ارتباطها القصير بنيمار، كانت على علاقة بعازف الجيتار كوبا وهو أحد مطربي فرقة "ريستارت".

ويستغل نيمار وجوده بجوار منتخب بلاده في الولايات المتحدة المشاركة في كوبا أمريكا، ويواصل برنامجه التأهيلي، وذلك تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في الركبة في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل ضد أوروجواي، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما لعب مع الهلال 5 مباريات فقط.