حقيقة مفاوضات نيوم مع جناح الهلال .. وأندية برازيلية تدخل على الخط!

نيوم يستهدف المنافسة بقوة في دوري يلو خلال الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية، حقيقة المفاوضات بين البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب الهلال السعودي وفريق نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصادر خاصة بها، أن نادي نيوم لم يدخل في مفاوضات مع ميشيل ديلجادو، الذي يرتبط بعقد مع الهلال ينتهي في يونيو 2025.

وأشار إلى أن ميشيل يحظى باهتمام كبير من عدة أندية سعودية، ليس من بينهما نيوم، الذي يستهدف المنافسة بقوة في دوري يلو خلال الموسم المقبل من أجل الصعود للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري روشن.

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وفي هذا السياق، أبرم النادي الشمالي تعاقدات قوية، حيث تعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، لتدريب الفريق، إضافة إلى مواطنه رومارينيو دا سيلفا، هداف الاتحاد السابق وعباس الحسن، لاعب الفتح.

وكان ميشيل قد انضم إلى الهلال في يناير 2022 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، وشارك في 102 مباراة بقميص الزعيم، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة لزملائه.

يذكر أن ملكية نادي نيوم، انتقلت في الموسم الماضي إلى شركة نيوم بموجب المسار الأول من مشروع التخصيص والاستثمار للأندية الرياضية، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.