الميركاتو يشتعل .. الهلال يجهز "نصف مليار ريال" لحسم أولى صفقاته الصيفية

جديد ميركاتو نادي الهلال..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. دخل نادي الهلال السعودي بـ"قوة"، في إحدى أكبر الصفقات العالمية، التي تسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

الهلال لم يحسم أي صفقة رسمية - حتى الآن -، خلال صيف العام الحالي؛ وذلك بعد الموسم الرياضي التاريخي في 2023-2024، والذي توّج فيه الفريق بالثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، وبدون أي هزيمة.

ووفقًا لشبكة "sportmediaset"، مساء اليوم الجمعة، يستعد الزعيم الهلالي لـ"التعاقد" مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، بمجرد فتح باب الميركاتو الصيفي في السعودية، يوم 18 يوليو الجاري.

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الشبكة أعلنت استعداد نادي الهلال، لدفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقد أوسيمين مع نابولي، والذي يُقدر بـ130 مليون يورو "528 مليون ريال سعودي"؛ من أجل حسم الصفقة.

وأوضحت أن أوسيمين، على استعداد لدراسة الانتقال إلى الملاعب السعودية، في صيف العام الحالي؛ على الرغم من أن "هدفه الأول"، هو اللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج"، الموسم الرياضي القادم.

جدير بالذكر أن اسم أوسيمين ارتبط لأسابيع عديدة، بإمكانية الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي، بالإضافة إلى اهتمام من تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، والفريق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ للتعاقد معه.