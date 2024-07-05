"لا قلق من صفقات الميركاتو" .. خطوة تاريخية تنعش خزائن أندية صندوق الاستثمارات العامة!

لا خوف على صفقات الصيف للهلال والنصر والاتحاد والأهلي..

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي)، لخطوة تاريخية، قبل إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وذكر "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، أن أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، ستوقع على عقود رعاية تعد الأكبر في تاريخ الدوري السعودي، في ظل تحضيرات الأندية لموسم الميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في الثامن عشر من يوليو الجاري.

وكان الاتحاد والأهلي قد وقعا اتفاقية مع شركة وسط جدة، في فبراير 2022، بعقد لمدة 20 عامًا، بقيمة 100 مليون ريال سنويًا لكل نادٍ، لتصبح الشركة شريكًا استراتيجيًا للناديين، وكذلك وقع الهلال والنصر مع شركة القدية للاستثمار، على شراكة استراتيجية لمدة عقدين، حتى 2042، مقابل 100 مليون ريال.

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وكان الهلال قد اختتم موسم 2023-2024، متوجًا بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، ليتأهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوية، فيما رافقه النصر والأهلي، بعد احتلال المركزين الثاني والثالث في جدول الدوري، بينما جاء الاتحاد في المركز الخامس، ليفشل في حجز مقعد آسيوي بالموسم المُقبل.

ومن المقرر أن يبدأ سوق انتقالات دوري روشن السعودي، في 18 يوليو الجاري، وينتهي في الثاني من سبتمبر، فيما تحدد موعد مبدئي لانطلاق الموسم الجديد من المسابقة، في 22 أغسطس المُقبل.