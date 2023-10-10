أخبار الهلال اليوم | هجوم ضد جيسوس .. وغياب نجوم الزعيم عن الأخضر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق العاشر من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بسبب الهلال وديربي جدة .. رابطة الدوري السعودي تغضب النصر "الياباني" والأهلي "الإسباني"!

تعرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهجوم من قبل جمهور أندية الأهلي والنصر تحديدًا خلال الساعات الماضية، متهمين إياها بمجاملة الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"من روج القرش إلى حرق المريخ وعيون نيمار" .. الهلال والاتحاد أبرز ضحايا التيفو

أصبح "التيفو"، أحد الأشياء التي لا يُمكن الاستغناء عنها في كرة القدم الحديثة؛ حيث يظهر إبداع الجماهير، خاصة في المباريات الكبرى، سواء الكلاسيكو أو الديربيات المختلفة حول العالم. "اقرأ التفاصيل"

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بعد هجومه القاسي عليه .. نجم الهلال السابق يعود بطريقة مختلفة لانتقاد جورج جيسوس

واحد من الهلاليين المعروفين بانتقاداتهم للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم السعودي، هو نجم الفريق الأسبق ناصر الشمراني، الذي ظهر من جديد لانتقاد صاحب الـ69 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | نيمار يقلل من كريستيانو رونالدو أمام ميسي .. ويفاجئ الجميع بتصريح عن سالم الدوسري!

"اختار" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الأفضل بين الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

"عاملوا نجوم أوروبا بطريقة غير محترمة وضربوا أطفالهم" .. محاولات تشويه ميركاتو السعودية العالمي!

لم يمر إلا شهر واحد فقط على نهاية الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، الميركاتو الذي تحدث عنه العالم أجمع، ودفع كبار أوروبا للخروج للاستنجاد بالاتحاد الدولي "فيفا"، كي تضع حصارًا على أندية السعودية في محاولة بائسة لوقف إقبال نجوم العالم على مغادرة القارة العجوز. "اقرأ التفاصيل"

مشكلة كبيرة في بريطانيا بسبب قمصان رونالدو ونيمار!

يبدو أن ناديي الهلال والنصر حتى الآن لم يتمكنا من الاستفادة بشكل كبير من ضمهما نجومًا كبار، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار جونيور، وذلك من أجل بيع قمصانهما. "اقرأ التفاصيل"

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