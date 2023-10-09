بسبب الهلال وديربي جدة .. رابطة الدوري السعودي تغضب النصر "الياباني" والأهلي "الإسباني"!

رابطة الدوري السعودي تثير غضب جماهير النصر والاتحاد والأهلي، بينما الهلال المستفيد الوحيد!

SHAHID

تعرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهجوم من قبل جمهور أندية الأهلي والنصر تحديدًا خلال الساعات الماضية، متهمين إياها بمجاملة الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم حقق الفوز في مباراته الأخيرة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي أمام الأخدود 3-0، ليرتقي لصدارة جدول الترتيب.

بينما تعثر العالمي بالتعادل أمام أبها 2-2، وفي جدة انتصر الراقي في الديربي أمام الاتحاد 1-0، ضمن الجولة نفسها.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن جانبها، أعلنت رابطة دوري المحترفين تشكيل الأفضل في الجولة، والذي شهد غياب كافة لاعبي النصر والأهلي وكذلك الاتحاد، بينما ضم أربعة هلاليين، إذ جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج)

في الدفاع: فهد الحربي (الفتح) – رومان سايس (الشباب) – جواد الياميق (الوحدة) – إياجو سانتوس (الشباب).

في الوسط: سالم الدوسري (الهلال) – ألفار ميدران (التعاون) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) – ميشايل ديلجادو (الهلال).

في الهجوم: أسان سيساي (ضمك) – ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).

هذا التشكيل أحدث تفاعلًا غاضبًا من الجماهير وحتى الإعلاميين، فقد علق حسن الصبحان؛ الإعلامي الرياضي وصاحب لقب "ملك التوقعات" ساخرًا: "أقوى مباراة الديربي ما فيها ولا لاعب بينما مباريات متواضعة مختارين منها".

فيما كتب آخر: "والنصر ما شاء الله يلعب في الدوري الياباني مثلًا؟! ليش كلهم هلاليين!"، وأضاف ثالث: "على الأقل حطوا كيسييه، لو من باب التمويه علينا علشان نصدق إن اللي حط التشكيل ما هو بن نافل"، "شكل كيسييه باقي يلعب فالدوري الإسباني".

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه التعاون بـ22 نقطة، فالنصر والاتحاد والأهلي بـ19 نقطة لكل منهم مع فارق الأهداف.

SHAHID