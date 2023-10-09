بعدما هجومه القاسي عليه .. نجم الهلال السابق يعود بطريقة مختلفة لانتقاد جورج جيسوس

ماذا قال نجم الهلال السابق في انتقاداته لجورج جيسوس هذه المرة؟

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واحد من الهلاليين المعروفين بانتقاداتهم للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم السعودي، هو نجم الفريق الأسبق ناصر الشمراني، الذي ظهر من جديد لانتقاد صاحب الـ69 عامًا.

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البرتغالي قاد الزعيم قبل يومين لاعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري روشن بعد الفوز أمام الأخدود بثلاثية نظيفة، مستغلًا تعثر منافسيه النصر بالتعادل أمام أبها، والاتحاد بالهزيمة أمام الأهلي، ضمن الجولة التاسعة.

لكن البعض لا يزال معترضًا على مستوى الأزرق داخل المستطيل الأخضر، ومنهم الشمراني الذي يتحفظ على طريقة جيسوس، معتبرًا أنه يحاول "الفلسفة" في بعض المباريات وهو ما يزعجه، وإن كان حدة انتقاداته قد قلت وأشاد بالبرتغالي كذلك.

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الشمراني قال، خلال فيديو انتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جيسوس كمدرب ممتاز صراحةً، لكن كي نكون صريحين، أوقات يعيبه بعض فلسفة المدربين أو قناعاتهم"، مع ظهر تعبيرات امتعاضية على وجهه.

وكان نجم الهلال الأسبق قد ظهر في فيديو في سبتمبر الماضي، واصفًا جيسوس بـ"المنتهي"، متعجبًا من قرار مجلس فهد بن نافل في التعاقد معه في بداية الموسم الجاري.

يذكر أن الهلال الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة خلال الموسم الجاري – حتى الآن – مع مرور تسع جولات، ويتصدر جدول الترتيب بـ23 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة عن التعاون؛ محتل الوصافة.

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