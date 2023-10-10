مشكلة كبيرة في بريطانيا بسبب قمصان رونالدو ونيمار!

تعرف على تفاصيل تلك المشكلة

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يبدو أن ناديي الهلال والنصر حتى الآن لم يتمكنا من الاستفادة بشكل كبير من ضمهما نجومًا كبار، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار جونيور، وذلك من أجل بيع قمصانهما.

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وكانت هناك بعض التقارير الأوروبية، قد أكدت على أن قمصان النصر والهلال، لا تتوافر في المتاجر الرسمية في الدول الأوروبية، حيث سعى محبي النجوم الذين انتقلوا إلى دوري روشن السعودي، للحصول عليها ولم ينجحوا.

وقال الإعلامي طارق النوفل خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "ابني يشجع كريستيانو ويدرس في بريطانيا، ويقول أن هناك مشكلة كبيرة، لأن قمصان الهلال والنصر منتشرة في شوارع لندن كريستيانو ونيمار، حتى في المدن البعيدة ترى القمصان".

وأوضح النوفل: "لكن المشكلة تكمن في الوصول إلى القميص الأصلي من أجل شراؤه"، في إشارة إلى أن القمصان التي يتم بيعها ليست بمعرفة ناديي الهلال والنصر!

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ويمتلك الهلال والنصر كوكبة من أفضل نجوم العالم، مثل رونالدو ونيمار، بالإضافة للسنغالي ساديو ماني ومواطنه خاليدو كوليبالي، والمغربي ياسين بونو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وغيرهم.

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