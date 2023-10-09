فيديو | نيمار يقلل من كريستيانو رونالدو أمام ميسي .. ويفاجئ الجميع بتصريح عن سالم الدوسري!

ردود جريئة من الساحر نيمار جونيور عن عدد من النجوم

SHAHID

"اختار" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الأفضل بين الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيمار تزامل مع ميسي، في العملاق الإسباني برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يلعبا معًا في باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لمدة موسمين من 2021 إلى 2023.

وقال الساحر البرازيلي في تصريحات لـ"التلفزيون البرازيلي"، في رده على الأفضل بين ميسي ورونالدو: "لا توجد مقارنة.. ليو الرقم 1، أنه الأفضل في التاريخ".

أما عن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي.. وصفه نيمار جونيور بـ"المهاجم الكلاسيكي"، الذي يسجل الأهداف من الكرات التي تصل إليه داخل الصندوق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتغزل نيمار في زميله بالهلال سالم الدوسري.. معتبرًا إياه الأفضل في قارة آسيا، مؤكدًا على أنه لم يشاهد لاعبًا آسيويًا، يملك مثل المهارات التي يتمتع بها هذا اللاعب.

تصريحات نيمار عن سالم، تنفي وجود خلافات بين الثنائي؛ حيث انتشرت شائعات، بشأن غضب الساحر البرازيلي، من حمل اللاعب الدولي السعودي، شارة قيادة الفريق الأول، على حسابه.

وبخصوص أقوى مدافع واجهه.. أشار نجم الزعيم الهلالي، إلى كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يتمتع بالسرعة والقوة والذكاء.

جدير بالذكر أن نيمار، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، مقابل صفقة قدرت بـ90 مليون يورو تقريبًا.

SHAHID