أخبار الهلال اليوم | سر صادم وراء إصابة نيمار الجديدة .. وكواليس "لأول مرة" في صفقة سعود عبدالحميد

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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إصابة نيمار الجديدة بسبب "خطأ في التأهيل" .. وتحذير للهلال من عودة روبن نيفيش قبل فبراير!

كشف أيمن الحماد، أخصائي العلاج والتأهيل للإصابات العضلية، عن تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الهلال، لخطأ في برنامج تأهيله، تسبب في معاناته من الإصابة الجديدة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الاستقلال الإيراني (طالع التفاصيل).

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"سيصاب بالإحباط بسبب كرة القدم القبيحة!" .. تحذير نيمار من العودة للبرازيل بعد غموض مستقبله مع الهلال

أعرب أحد النجوم البرازيليين "المعتزلين"، عن معارضته الشديدة لعودة مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى الدوري المحلي مجددًا (طالع التفاصيل).

"كان قريبًا من نادٍ آخر وقد ضحيت بأموال كثيرة" .. وكيل سعود عبد الحميد يكشف كواليس الصفقة مع روما

كشف أحمد المعلم وكيل لاعب روما، سعود عبد الحميد، بعضًا من كواليس انتقال موكله من الهلال السعودي إلى روما الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير (طالع التفاصيل).

بسبب روبن أموريم .. مدرب برتغالي يرفض عرضًا مغريًا من الهلال!

رفض أحد المدربين البرتغاليين، "عرضًا" من نادي الهلال السعودي؛ من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

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خطة الاتحاد بدأت في الصيف .. حاول استغلال تمرد سعود عبدالحميد على الهلال و"فيفا" يمنعه من ضمه بالشتوية

على الرغم من مرور 3 أشهر على انتقاله إلى نادي روما الإيطالي؛ إلا أن الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد، لا يزال يثير الجدل بين جماهير وإعلاميي الهلال والاتحاد (طالع التفاصيل).

وسط غموض مستقبله مع الهلال .. دبي تغري نيمار لدفع 200 مليون درهم في عقار "هو الأول من نوعه"!

وسط الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "الجدل"؛ بتوقيع عقد ضخم، في الساعات الماضية (طالع التفاصيل).

رفض الاتجاه للمخدرات .. بوفون: نيمار استحق خمس كرات ذهبية وهذا سر عشقي للمراهنات!

يؤمن الحارس الإيطالي المعتزل جانلويجي بوفون، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، كان يستحق الحصول على خمس كرات ذهبية خلال مسيرته (طالع التفاصيل).

فيديو | هكذا كان رد فعل أسطورة النصر! .. سامي الجابر: "ماجد عبدالله سر نجاحاتي"

كشف سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن السر وراء "نجاحاته الكبيرة" في عالم الساحرة المستديرة، على المستويين المحلي والدولي (طالع التفاصيل).

فيديو | جن جنون الجمهور بسببه .. تصرف "غير مسؤول" من محمد كنو أمام إندونيسيا والغضب يزيد برد فعله عقب الهزيمة!

"احترام الخصم" .. عبارة تتردد كثيرًا في الوسط الرياضي، لكن يبدو أن محمد كنو؛ لاعب وسط المنتخب السعودي، كان واثقًا كثيرًا من الفوز أمام إندونيسيا، لذا لم يعمل بها! (طالع التفاصيل).

فيديو | "تقمص دور أفضل المدافعين في العالم!" .. ميتروفيتش ينقذ شباك صربيا بـ"مقصية رائعة"

"أكثر من مجرد مهاجم".. شعار يستحقه النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، هداف نادي الهلال السعودي؛ بسبب الروح العالية التي يخوض بها المباريات، والأدوار الدفاعية التي يقدمها على أرضية الملعب، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده (طالع التفاصيل).

"من يترك أسرته لا يذهب للجيران" .. جوميس يغازل جمهور الهلال برسالة عاطفية بعد الاعتزال

خطف المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميس، لاعب الهلال السابق، قلوب عشاق الزعيم برسالة مؤثرة، كشف خلالها عن سبب عدم لعبه لأي فريق داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط غير الهلال (طالع التفاصيل).

"متعب الحربي قد يكون أحدهم!" .. الكشف عن سر جديد يورط إدارة الأهلي أمام الجماهير

فجّر مصطفى بصاص، نجم النادي الأهلي السعودي الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع "اللاعبين المحليين" (طالع التفاصيل).