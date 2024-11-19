فيديو | هكذا كان رد فعل أسطورة النصر! .. سامي الجابر: "ماجد عبدالله سر نجاحاتي"

روح رياضية كبيرة بعيدًا عن صراع الهلال والنصر التاريخي..

كشف سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن السر وراء "نجاحاته الكبيرة" في عالم الساحرة المستديرة، على المستويين المحلي والدولي.

الجابر مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من 1989 إلى 2007، محققًا 25 بطولة؛ كما ارتدى قميص المنتخب السعودي، على مدار 14 سنة من 1992 إلى 2006، متوّجًا بكأس آسيا "مرة" ولقبين في كأس الخليج العربي.

وفي هذا السياق.. قال الجابر خلال كلمته في "منتدى مسك العالمي"، اليوم الثلاثاء: "إنجازاتي في عالم كرة القدم؛ كانت بفضل من الله عز وجل بالطبع، ثم الفرصة التي تحصلت عليها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الجابر: "لكن.. تريدون أن تعرفوا السر الحقيقي؛ هو هذا الرجل الذي يجلس بجواري"؛ في إشارة إلى ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، والذي كان حاضرًا في المنتدى أيضًا.

وأكد أسطورة الهلال أنه عندما بدأ ممارسة اللعبة الأكثر شعبيًا في العالم؛ كان يرى عبدالله وقد حطم كافة الأرقام القياسية في عالم كرة القدم السعودية؛ لذلك.. كان هو بمثابة الملهم بالنسبة له.

واعترف سامي الجابر بأنه كان يضع أمام عينيه؛ الوصول إلى الأرقام التي حققها عبدالله في كرة القدم، وتحقيق نفس الإنجازات أو حتى تجاوزها؛ وهو ما ساعده على إبراز أفضل إمكانيته داخل أرضية الملعب.

المثير في الأمر أن ماجد عبدالله أعرب عن دهشته الكبيرة، بعدما ذكر سامي الجابر اسمه كـ"ملهمه الأول"؛ حيث نظر إليه وقال له: "أنا!" وهو متفاجئ.