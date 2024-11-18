بسبب روبن أموريم .. مدرب برتغالي يرفض عرضًا مغريًا من الهلال!

الهلال حاول ضمه خلال الأسابيع الماضية..

رفض أحد المدربين البرتغاليين، "عرضًا" من نادي الهلال السعودي؛ من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال يواصل تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم، لتحقيق 4 ألقاب رسمية منذ الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، وحتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ريكورد"، عن تقديم الإدارة الهلالية "عرضًا" إلى المدير الفني البرتغالي جواو بيريرا، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بطلب شخصي من جيسوس.

GOAL

الصحيفة أوضحت مساء اليوم الإثنين، أن عرض الهلال إلى بيريرا؛ كان خلال تولي الأخير، مسؤولية القيادة الفنية لفريق الرديف "ب" بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

المدير الفني البرتغالي رفض عرض الزعيم وقتها - حسب الصحيفة -؛ لأنه كان يعلم بأنه سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة، خلفًا لمواطنه روبن أموريم، الذي انتقل منذ أسبوع إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جواو بيريرا، لا يريد أن يعمل بعد الآن كـ"رجل ثانٍ" في الجهاز الفني؛ وهو الأمر الذي جعله يفضل خلافة أموريم في الفريق الأول بنادي سبورتنج لشبونة، على العرض المغري للعمل كمساعد لجيسوس في الهلال.

جدير بالذكر أن بيريرا البالغ من العمر 40 سنة، دخل عالم التدريب في عام 2021 كـ"مساعد مدرب" في فريق سبورتنج لشبونة تحت 23 سنة، ثم كـ"مدير فني" في جميع الفئات السنية للعملاق البرتغالي، قبل خلافة أموريم رسميًا منذ 11 نوفمبر 2024؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2027.