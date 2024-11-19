"من يترك أسرته لا يذهب للجيران" .. جوميس يغازل جمهور الهلال برسالة عاطفية بعد الاعتزال

خطف المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميس، لاعب الهلال السابق، قلوب عشاق الزعيم برسالة مؤثرة، كشف خلالها عن سبب عدم لعبه لأي فريق داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط غير الهلال.

وكان جوميس (39 عامًا)، قد أعلن اعتزاله كرة القدم قبل أسبوع، التي لعب خلالها لأندية سانت إيتيان وتروا وليون ومارسيليا، الهلال السعودي، سوانزي الويلزي، جالطه سراي التركي وكاواساكي فرونتالي الياباني.

وقال جوميس، عندما سئل في مقابلة إعلامية خلال حلوله ضيفًا على منتدى مسك العالمي: "عندما تركت الهلال تلقيت عروضًا من أندية بالشرق الأوسط وتواصل عدد من الأندية الكبيرة معي للعب في صفوفها".

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وأضاف: "لم أتردد للحظة واحدة في رفض جميع هذه العروض، لأنني عندما تركت الهلال شعرت أنني تركت أسرتي".

وتابع جوميس: "ما أعرفه جيدًا أن الفرد لا يترك أسرته ويذهب إلى الجيران، لأن ولائي وإخلاصي كان أكبر من أي عرض آخر لذلك قررت الانتقال إلى الدوري التركي".

وخاض جوميس مسيرة تاريخية مع الهلال خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، استطاع خلالها أن يسجل 113 هدفًا بقميص الزعيم، منها 81 في الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد جوميس الهلال لتحقيق لقب الدوري السعودي 3 مرات متتالية، ودوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021 بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودي.