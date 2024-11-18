إصابة نيمار الجديدة بسبب "خطأ في التأهيل" .. وتحذير للهلال من عودة روبن نيفيش قبل فبراير!

تحذير طبي لمدرب الهلال من تكرار خطأ مالكوم..

كشف أيمن الحماد، أخصائي العلاج والتأهيل للإصابات العضلية، عن تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الهلال، لخطأ في برنامج تأهيله، تسبب في معاناته من الإصابة الجديدة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الاستقلال الإيراني.

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وعاد نيمار بعد غياب استمر لأكثر من سنة، إثر إصابته في الرباط الصليبي والغضروف، ليشارك النجم البرازيلي في مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل تجدد إصابته في المباراة الثانية، والتي كشف عنها الهلال، بأنها إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه اللاعب لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

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وقال الحماد، عبر برنامج "دورينا غير"، "ما يحدث في إصابة نيمار طبيعي، حيث وقعت في الرجل السليمة، غير التي أصيب بها في الرباط الصليبي، للأسف عندنا كثير من برامج التأهيل، تركز على الرجل المُصابة، وتهمل كثيرًا الرجل السليمة، وهذه النصائح التي توجه باستمرار للكادر الطبي، بعدم إهمال الرجل السليمة، وبسبب ذلك الأمر، حدث قصر في مرونة العضلة بنسبة كبيرة، وجاءت الإصابة نتيجة تمدد عضلي، فيما كانت العضلة غير جاهزة لهذا النوع من التمدد، فصار هناك تمزق".

وفي سياق متصل، وجه الحماد، تحذيرًا للجهاز الفني للهلال، من عودة لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، قبل شهر فبراير المُقبل، وليس يناير، كما ذكر خوسيه خيمينيز، طبيب النادي، خلال الساعات الماضية، بعد خضوع نيفيش لعملية جراحية ناجحة في الوتر الرضفي للركبة، في الثامن من نوفمبر الجاري.

وقال الحماد "يجب على المدرب جيسوس عدم التعجّل في عودة نيفيش؛ كون موضع الإصابة حساس للغاية، بعدما أجرى جراحة تنظيف في نفس الوتر بين الصابونة وعضلة الساق، وهو حساس جدًا ويؤثر على القفز والتمريرات، ويمكنه أن يعود طبيعيًا، ولكن يفضّل أن يخضع لتأهيل كامل، لمدة ثلاثة شهور، وتكون عودته خلال شهر فبراير، كما يفضل بعد العودة، ألا تكون الأحمال كبيرة".

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واستشهد الحماد، بتعجّل جيسوس في مشاركة البرازيلي مالكوم، الذي خضع لبرنامج تأهيلي نتيجة جراحة الركبة، فيما أشركه مدرب الهلال في كأس الدرعية للسوبر السعودي، ما تسبب في غيابه عن أولى 4 مباريات في الدوري، بسبب عدم اكتمال تأهيله.