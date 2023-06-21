أخبار الهلال اليوم | نجم مانشستر سيتي يقترب .. وكوييار لهذا الفريق السعودي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ21 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ21 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

خاص | لن يفتقده جمهور الهلال كثيرًا .. جوستافو كوييار يقترب من وجهة سعودية مفاجئة

بينما قرر الهلال السعودي الاستغناء عن غالبية لاعبيه الأجانب خلال الميركاتو الصيفي الجاري بحثًا عن أسماء أكبر من أوروبا، بدأ الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الفريق، البحث عن وجهة جديدة منذ فترة (طالع التفاصيل).

الهلال أم النصر؟ نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويطير إلى الدوري السعودي

"حزم حقائبه للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين"، هكذا قرر أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي (طالع التفاصيل).

الأهلي خارج الصورة .. معركة ثلاثية بين الهلال والنصر والشباب على نجم آرسنال

اشتعل صراع ثلاثي بين الهلال والنصر والشباب؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

وافق على الأهلي؟ خطأ كارثي في صفقة روميلو لوكاكو يرعب جماهير الهلال

بعد أن قيل إنه رفض الانتقال إلى الهلال بنسبة 100%؛ يبدو أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، قلب هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي، قد غيّر رأيه في الساعات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

صفقة مفاجئة .. الاتحاد يريد تكرار تجربة شراحيلي مع لاعب الهلال "المطرود"

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد، يبحثون عن قلب دفاع جديد؛ لتعويض النجم المصري "المصاب" أحمد حجازي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ركب الصفقات العالمية يواصل غلق أبوابه .. الهلال يستقبل رفضًا جديدًا من مدرب برتغالي ونجم بلجيكا

يبدو أن مهمة الهلال السعودي في اللحاق بركب الصفقات العالمية التي يبرمها منافسه، لن يكون سهلًا على الإطلاق، بعدما استقبل رفضين جديدين (طالع التفاصيل).

"ادفنوني هنا" وآخر طلب التجنيس .. نجوم أجانب ردوا الجميل للسعودية قبل كريستيانو رونالدو

"رد الجميل من الأخلاق العالية، فعندما يقدّم شخص إلينا معروف، يجب علينا حفظه وعدم نكرانه"؛ وهذا ما يحدث في العلاقة التي تربط أغلب اللاعبين الأجانب مع المملكة العربية السعودية، وأنديتها (طالع التفاصيل).

صدقوا كريستيانو رونالدو يا أوروبا .. الدوري السعودي قادم لمنافسة الجميع!

صدق أولا تصدق، لا صوت يعلو فوق صوت دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل).