الهلال أم النصر؟ نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويطير إلى الدوري السعودي

واحد من أبرز 10 نجوم عالميين يوافق على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

"حزم حقائبه للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين"، هكذا قرر أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، وتوقيع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن أن النجم البرتغالي برناردو سيلفا، التي وصفته بأنه واحد من أبرز 10 لاعبين في العالم، قرر مغادرة أوروبا، والانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن سيلفا، الذي حقق الثلاثية التاريخية "دوري إنجليزي وكأس اتحاد وأبطال أوروبا" مع مانشستر سيتي، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، قرر مغادرة القارة العجوز وهو في عمر الـ28 سنة فقط، للانضمام إلى كوكبة النجوم، التي قبلت إغراءات المملكة المالية، ورحلت إلى هناك.

النجم البرتغالي تلقى عرضًا من نادي الهلال في البداية، قبل أن يدخل النصر بقوة في الصفقة، ويقدّم 150 مليون يورو إلى اللاعب؛ وذلك بطلب من رونالدو.

جدير بالذكر أن العملاق الإسباني برشلونة، كان يحلم لفترة طويلة، بالتعاقد مع برناردو سيلفا؛ لخلافة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي رحل عن الفريق الأول، في عام 2021.