وافق على الأهلي؟ خطأ كارثي في صفقة روميلو لوكاكو يرعب جماهير الهلال

تطورات مثيرة في مستقبل روميلو لوكاكو

بعد أن قيل إنه رفض الانتقال إلى الهلال بنسبة 100%؛ يبدو أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، قلب هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي، قد غيّر رأيه في الساعات القليلة الماضية.

الهلال عرض على لوكاكو، عقدًا لمدة عامين وراتبًا سنويًا يُقدر بـ25 مليون يورو؛ إلا أن اللاعب فضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية، وبالتحديد مع إنتر الإيطالي، الذي لعب معه معارًا، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وبالفعل.. قدّم إنتر عرضًا إلى تشيلسي، لتمديد إعارة اللاعب البلجيكي، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2024؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء.

الصحيفة أعلنت رفض العملاق الإنجليزي، عرض النادي الإيطالي؛ حيث يرغب في بيع عقد لوكاكو نهائيًا؛ من أجل الحصول على أموال تساعده في الموازنة المالية المتعلقة باللعب المالي النظيف.

وأشارت إلى أن تعثر بقاء روميلو لوكاكو مع إنتر؛ غيّر موقف اللاعب، الذي بدأ يرحب بفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

لكن.. الصحيفة ذكرت اسم النادي الأهلي السعودي، الذي بات قريبًا من التعاقد مع لوكاكو، وليس الزعيم الهلالي؛ ما مثّل مفاجأة في الشارع الرياضي.

المفاجأة هي أن الأهلي لم يرتبط بالنجم البلجيكي من قبل؛ وبالتحقق من الأمر، يبدو أن الصحيفة وقعت في الخطأ، وأن المقصود هو الهلال؛ خاصة أنها قالت إن الراقي اقترب من التعاقد مع لوكاكو بعد حسمه صفقة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ومن المعروف أن كوليبالي، قلب دفاع نادي تشيلسي، اتفق مبدئيًا مع نادي الهلال؛ لذلك يبدو أن الأخير، هو الذي في طريقه أيضًا لحسم صفقة روميلو لوكاكو وليس الأهلي؛ وفقًا للتطورات الأخيرة.