ركب الصفقات العالمية يواصل غلق أبوابه .. الهلال يستقبل رفض جديد من مدرب برتغالي ونجم بلجيكا

هل سيعاني الهلال لملاحقة النصر والاتحاد في الصفقات العالمية المبرمة خلال الصيف الجاري؟

يبدو أن مهمة الهلال السعودي في اللحاق بركب الصفقات العالمية التي يبرمها منافسه، لن يكون سهلًا على الإطلاق، بعدما استقبل رفضين جديدين.

الزعيم لم يبرم أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في المقابل، نجح الاتحاد في ضم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، وسبقهما النصر بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي.

وبينما زادت حالة التفاؤل خلال الأيام الماضية وسط تقارير تزعم موافقة البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني لبورتو البرتغالي، على العرض السعودي، جاءت المفاجأة من صحيفة "أبولا" البرتغالية الليلة.

الصحيفة البرتغالية زعمت أن كونسيساو قرر رفض عرض الزعيم، وقرر مواصلة مسيرته مع بورتو في أوروبا، دون كشف ما إذا كان الرفض للاختلاف حول المقابل المادي أم لا.

على الجانب الآخر، أكدت صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية أن الهلال قرر إغلاق باب المفاوضات مع البلجيكي روميلو لوكاكو؛ مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في ظل عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

"GOAL" كان قد أكد من قبل أن لوكاكو طلب زيادة الراتب المعروض عليه من الزعيم، لكن يبدو أن طلبات البلجيكي تخطت الميزانية المحددة له، لذلك تقرر إنهاء المفاوضات.