أخبار الهلال اليوم| موعد عودة نيمار والشمراني يدافع عن ميتروفيتش

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 أكتوبر 2024.
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تقرير طبي برازيلي يحسم مصير نيمار مع الهلال
بعد غياب عامٍ كامل عن الملاعب.. يبدو أن عودة الساحر البرازيلي نيمار، للمشاركة مع الهلال أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى؛ وفقًا لما كشفت عنه شبكة "إي إس بي إن"، مساء اليوم الإثنين.
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اقتراح قانون جديد للفيفا بعد إصابة ياسين بونو!
قدم الناقد الرياضي عبد الله العبيد، مقترحًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يساعد على عدم زيادة عدد إصابات اللاعبين خلال المباريات، بعد إصابة حارس الهلال، ياسين بونو.
ناصر الشمراني يدافع عن ميتروفيتش
دافع ناصر الشمراني، نجم الهلال السابق، وأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، عن ميتروفيتش مهاجم الموج الأزرق.
مسؤول النصر السابق يكشف سر تفوق الهلال
سر تفوق الهلال...
بريطاني شهير يطالب نيمار بالتوقيع لعملاق الدوري الإنجليزي
نيمار مطلوب في البريمرليج...
العويس يُنقذ الهلال في الوقت المناسب!
العويس ينقذ الهلال بعد إصابة بونو...