أخبار الهلال اليوم| موعد توقيع ليونيل ميسي ووداع عطيف وخطف صفقة الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 29 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار فريق الهلال السعودي، اليوم الإثنين 29 مايو 2023.

خاص| ليونيل ميسي يُوقع للهلال في هذا الموعد

لا يعلو صوت في الهلال على صوت صفقة انضمام ليونيل ميسي للفريق عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف (اقرأ التفاصيل).

أنخيل دي ماريا يخون ليونيل ميسي .. ويفتح الباب أمام الهلال والنصر والاتحاد "لمن يدفع أكثر"

لأيام طويلة ونحن نسمع أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، يرغب في مزاملة مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، في نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي القادم (اقرأ التفاصيل).

الهلال يقدم خدمة العمر إلى عمر السومة .. ويقترب من خطف صفقة الأهلي العالمية

في مفاجأة من العيار الثقيل، يستعد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من خطف صفقة عالمية كبرى من الأهلي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (اقرأ التفاصيل).

عبد الله عطيف يودع الهلال برسالة مؤثرة وجمهور الأهلي ينتفض لمواساته

اقتربت النهاية في مسيرة لاعب الوسط عبد الله عطيف مع الهلال، إذ يخوض غدًا الأربعاء، المباراة الأخيرة له بالقميص الأزرق، عندما يلتقي بالرائد، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي (اقرأ التفاصيل).

عائلة تياجو سيلفا قد تحطم آمال النصر والهلال في التعاقد معه!

ألمح تياجو سيلفا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع البلوز بعد بعيد ميلاده الأربعين رغم الموسم الصعب الذي قضاه في ستامفورد بريدج (اقرأ التفاصيل).

هل ينضم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا إلى الهلال؟ وما هو الراتب المعروض؟

يبدو أن نادي الهلال السعودي يسعى إلى تكوين فريق أحلام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عبر التعاقد مع عدد كبير من النجوم أصحاب الطراز الرفيع لتعزيز صفوف "الزعيم" (اقرأ التفاصيل).

الهلال يُجيب على السؤال المهم .. هل يُفاوض كريم بنزيما؟

منذ كُشف النقاب عن وصول عرض ضخم لنجم ريال مدريد كريم بنزيما من أحد أندية دوري روشن السعودي والجميع في سباق لمحاولة معرفة هوية النادي الذي يقود المفاوضات (اقرأ التفاصيل).

كارثة قانونية حولت كريستيانو رونالدو من الهلال إلى النصر .. ومفاجأة في قضية حمد الله

شهد الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، العديد من القضايا الخطيرة التي هزت الشارع السعودي؛ أبرزها أزمة محمد كنو، بالإضافة إلى المنازعات القانونية بين نادي النصر والنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله (اقرأ التفاصيل).