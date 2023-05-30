هل ينضم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا إلى الهلال؟ وما هو الراتب المعروض؟

تعرف على كل ما يخص انضمام سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا إلى نادي الهلال السعودي..

يبدو أن نادي الهلال السعودي يسعى إلى تكوين فريق أحلام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عبر التعاقد مع عدد كبير من النجوم أصحاب الطراز الرفيع لتعزيز صفوف "الزعيم".

الهلال، وبعد الإخفاق في تحقيق لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، يريد العودة إلى السيطرة على صورة الألقاب المحلية في السعودية خلال الموسم المقبل.

وارتبط الهلال بالعديد من النجوم خلال الفترة الماضية، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي.

الهلال ارتبط أيضًا بثنائي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بعد تأكد رحيل الثنائي عن النادي الكتالوني، حيث انتهى عقد أسطورة الوسط، فيما فسخ "البلوجرانا" عقد الظهير الأيسر بالتراضي.

هل ينضم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا إلى الهلال؟

صحيفة "as" الإسبانية كشفت قبل عدة أيام عن اهتمام الهلال بالتعاقد مع بوسكيتس، بعد تأكيد رحيله عن برشلونة.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة نادي الهلال تثق تمامًا في الحصول على توقيع بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أما فيما يخص جوردي ألبا، فقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الهلال دخل في منافسة مع أتلتيكو مدريد الإسباني للحصول على خدمات الظهير الأيسر.

التقرير أشار إلى أن ألبا قد يوافق على فكرة اللعب مع الهلال في حال تمكن "الزعيم" من الحصول على خدمات صديقيه بوسكيتس وميسي.

ما هو الراتب المعروض من الهلال من أجل بوسكيتس وألبا؟

فيما يتعلق بوضع بوسكيتس، فقد أكدت صحيفة "as" أن عرض "الزعيم" إلى لاعب الوسط تبلغ قيمته 15 مليون دولار في الموسم، وبعقد يمتد لموسمين.

فيما لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع جوردي ألبا، وإن كان المنطق يقول إنه لن يكون أقل من العرض المقدم إلى بوسكيتس بأي حال من الأحوال.