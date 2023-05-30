عبد الله عطيف يودع الهلال برسالة مؤثرة وجمهور الأهلي ينتفض لمواساته

اقتربت النهاية في مسيرة لاعب الوسط عبد الله عطيف مع الهلال، إذ يخوض غدًا الأربعاء، المباراة الأخيرة له بالقميص الأزرق، عندما يلتقي بالرائد، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.
عطيف كان قد وقع للأهلي في الشتاء الماضي بعد نهاية عقده مع الزعيم، وعدم رغبة إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل في التجديد له.
اليوم، نشر المايسترو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لقطات حزينة له خلال مشاركته مع الهلال، مع أغنية "صديقي اعطني الريشة" للمطرب فيصل الساهم، معلقًا: "آخر يوم تمرين في أعظم نادي آسيوي".
جمهور الزعيم بالطبع ودعه في التعليقات أسفل الفيديو، لكن جماهير الأهلي كذلك كانت حاضرة، محاولة احتواء حزن لاعبها الجديد، إذ علق الصحفي الأهلاوي الشهير وليد سعيد: "خرجت من نادي كبير إلى نادي كبير ، أهلاً بك في النادي الملكي ومزيد من البطولات باذن الله"، فيما كتب آخر: أعظم نادي آسيوي قد أتيت له الآن"، قبل أن يعلق ثالث: "تعال للملكي لأعظم نادي في آسيا".
جدير بالذكر أن يلعب للهلال منذ شتاء عام 2013م، وقتما انتقل له قادمًا من الشباب، وحقق معه الكثير من البطولات المحلية والقارية، بجانب مشاركته العالمية في مونديال الأندية.
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